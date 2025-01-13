ريليفو: ريفر بليت يقترب من ضم مونتيل

الإثنين، 13 يناير 2025 - 21:44

كتب : FilGoal

جونزالو مونتيل

يقترب نادي ريفر بليت من التعاقد مع جونزالو مونتيل لاعب إشبيلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب موقع ريليفو فإن ريفر بليت يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إشبيلية لضم الظهير الأيمن مقابل 4.5 مليون يورو.

وأفاد الموقع أن الاتفاق بين مونتيل وريفر بليت تم بعقد حتى 2028.

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وبدأ اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مسيرته الكروية في ريفر بليت.

وحقق مونتيل 3 ألقاب خلال 5 مواسم مع الأبيض والأحمر.

ولعب مونتيل 81 مباراة مع إشبيلية وسجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين.

وتوج بلقب الدوري الأوروبي مع الفريق الفرنسي.

وبقميص منتخب الأرجنتين توج بلقب كأس العالم 2022 بعدما سجل الركلة الترجيحية الأخيرة للتانجو.

جونزالو مونتيل إشبيلية ريفر بليت الدوري الإسباني
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