ريليفو: انقسامات داخل ريال مدريد حول مصير أنشيلوتي والتعاقدات الجديدة

كشفت موقع ريليفو الإسبانية عن وجود انقسامات حاليا داخل ريال مدريد حول مصير كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

وفقا لريليفو فإن إدارة ريال مدريد لا تزال تدافع عن أنشيلوتي إلا أن هناك مسؤولين داخل النادي لا يتفقون مع طريقة عمله.

ويتعرض أنشيلوتي لانتقادات عديدة خلال الموسم الحالي بسبب نتائج الفريق المتذبذبة خاصة ضد الفرق الكبيرة إذ خسر من ميلان وبرشلونة وليفربول وتعادل مع أتليتكو مدريد.

كما يتعرض أنشيلوتي للانتقاد بسبب قلة استخدامه للاعبي الأكاديمة على الرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق.

الفريق أيضا يعاني حاليا من تراجع في اللياقة البدنية وطالب البعض أنشيلوتي بإجراء المزيد من المداورة ويرى البعض أنه غير قادر على تصحيح المسار في الوقت الحالي.

التوتر وصل إلى غرفة الملابس إذ حدثت انقسامات بين اللاعبين تجاه بعض القرارات التي أشعرتهم بعدم التقدير أو سوء المعاملة مما اضطره للاعتذار منهم.

على الجانب الآخر فإن الإدارة أيضا تتعرض للانتقادات بسبب النقص الواضح في بعض المراكز.

وترى الإدارة إن الفريق بالفعل بحاجة إلى إجراء بعض التعاقدات ولكن لا تزال فكرة فلورينتينو بيريز رئيس النادي تهدف إلى الاهتمام بالجانب الاقتصادي في المقام الأول.

ويصر بيريز على التعاقد فقط مع اللاعبين المهمين وعدم دفع أموال في أي صفقة أخرى ولذلك ينتظر النادي قدوم ترينت أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول سواء في يناير الحالي أو بنهاية الموسم وهو الخيار الأقرب.

وكان ريال مدريد قد خسر من برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين أمس الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.