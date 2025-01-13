بالميراس: مانشستر سيتي قدم عرضا لـ ريس ولكن
الإثنين، 13 يناير 2025 - 21:10
كتب : FilGoal
كشف ليلا بيريرا رئيس نادي بالميراس عن تقديم مانشستر سيتي عرضا لـ فيتور ريس لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال بيريرا لـ TNT: "قدم مانشستر سيتي عرضا رسميا بالفعل لضم فيتور ريس، لكن لم يكن كافيا، ما زلنا نتفاوض".
وأتم "إذ حصلنا على عرض جيد، حسنا، لكن لم يتم تقرير أي شيء".
ويحاول سيتي حسم الصفقة قبل ظهور المزيد من الأندية المنافسة له على التعاقد مع المدافع البالغ من العمر 18 عاما.
ولفتت بعض التقارير إلى أن سيتي سيضم اللاعب إلى الفريق الأول مباشرة، دون إعارته.
وينتهي عقد فيتور ريس مع بالميراس في ديسمبر 2028.
ويلعب ريس مع الفريق الأول لبالميراس منذ يونيو 2024.
وشارك الشاب البرازيلي في 33 مباراة مع بالميراس ما بين الفريق الأول وفريق الشباب الموسم الماضي بمختلف المسابقات.
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