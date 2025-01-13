فالنسيا يستعير ماكس آرونز من بورنموث
الإثنين، 13 يناير 2025 - 21:06
كتب : FilGoal
نرشح لكم
ريليفو: انقسامات داخل ريال مدريد حول مصير أنشيلوتي والتعاقدات الجديدة موندو ديبورتيفو: إنيجو مارتينيز سيغيب لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة كوبي: رفض استئناف ريال مدريد حول إيقاف فينيسيوس مودريتش: خسارة كلاسيكو السوبر مؤلمة.. أتمنى أن ننهض بعدها تير شتيجن: هذا ما يمثله الفوز بالسوبر.. والكلاسيكو جعلني أريد العودة فليك: اللعب ضد ريال مدريد بـ 10 لاعبين ليس سهلا ولكن أنشيلوتي: لم نلعب كرة قدم في الشوط الأول.. ولهذا استحق برشلونة الفوز كلاسيكو تاريخي مع يامال ورافينيا.. برشلونة بطلا للسوبر الإسباني بخماسية في ريال مدريد