المصري الثاني في تاريخ النادي.. لو هافر يضم كوكا
الإثنين، 13 يناير 2025 - 20:52
كتب : FilGoal
أعلن نادي لو هافر الفرنسي التعاقد مع الدولي المصري أحمد حسن (كوكا) قادما من ريو أفي البرتغالي.
أحمد حسن كوكا
النادي : لو هافر
ويمتد تعاقد كوكا مع لو هافر حتى نهاية الموسم الجاري.
ولأول مرة يلعب المهاجم البالغ من العمر 31 عاما في الدوري الفرنسي.
وسبق وأن لعب كوكا الدوري البرتغالي واليوناني والتركي، ولم يشارك في أي مباراة مع الأهلي لذلك لم يشترك في لقاء في الدوري المصري.
ويعتبر كوكا اللاعب الثاني في تاريخ لو هافر، إذ سبقه ولعب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الحالي فيه.
ويتواجد مصطفى محمد في الدوري الفرنسي الآن رفقة نانت، وكذلك محمد عبد المنعم مدافع نيس.
وسيجاور كوكا الغاني أندري أيو في الفريق.
ولعب كوكا 11 مباراة مع ريو أفي وسجل هدفين فقط في 344 دقيقة لعبها.
ويحتل لو هافر المركز الـ17 أي قبل الأخير بـ12 نقطة.
نرشح لكم
ريليفو: ريفر بليت يقترب من ضم مونتيل بالميراس: مانشستر سيتي قدم عرضا لـ ريس ولكن فالنسيا يستعير ماكس آرونز من بورنموث سكاي: أستون فيلا يتفق مع دورتموند على ضم مالين نادي قطر يعلن ضم بيرسي تاو الشريعي يعلن عبر في الجول: تعاقد إنبي مع حسام غانم من الجونة مدرب فرانكفورت: مرموش سيشارك كأساسي ضد فرايبورج.. ولا أستبعد استمراره معنا صاحب لقطة الاعتداء على مدربه.. انتقال أحمد شاهين لاعب المنصورة إلى ألعاب دمنهور