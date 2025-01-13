المصري الثاني في تاريخ النادي.. لو هافر يضم كوكا

أعلن نادي لو هافر الفرنسي التعاقد مع الدولي المصري أحمد حسن (كوكا) قادما من ريو أفي البرتغالي.

ويمتد تعاقد كوكا مع لو هافر حتى نهاية الموسم الجاري.

ولأول مرة يلعب المهاجم البالغ من العمر 31 عاما في الدوري الفرنسي.

وسبق وأن لعب كوكا الدوري البرتغالي واليوناني والتركي، ولم يشارك في أي مباراة مع الأهلي لذلك لم يشترك في لقاء في الدوري المصري.

ويعتبر كوكا اللاعب الثاني في تاريخ لو هافر، إذ سبقه ولعب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الحالي فيه.

ويتواجد مصطفى محمد في الدوري الفرنسي الآن رفقة نانت، وكذلك محمد عبد المنعم مدافع نيس.

وسيجاور كوكا الغاني أندري أيو في الفريق.

ولعب كوكا 11 مباراة مع ريو أفي وسجل هدفين فقط في 344 دقيقة لعبها.

ويحتل لو هافر المركز الـ17 أي قبل الأخير بـ12 نقطة.