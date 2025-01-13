موندو ديبورتيفو: إنيجو مارتينيز سيغيب لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة

الإثنين، 13 يناير 2025 - 20:44

كتب : FilGoal

إنيجو مارتينيز لاعب برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مدة غياب إنيجو مارتينيز لاعب برشلونة.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال فوز برشلونة على ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين أمس الأحد بنهائي كأس السوبر الإسباني.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن مارتينيز قد تعرض لإصابة عضلية وسيغيب لمدة شهر ونصف عن الملاعب.

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إصابة مارتينيز ستفتح الباب أمام بقاء رونالد أراوخو الذي كان قد اقترب من الانتقال إلى يوفنتوس وفقا للتقارير ولهذا قد يغلق باب رحيله بشكل نهائي خلال الفترة الحالية.

ويلعب مارتينيز بشكل أساسي في دفاع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي برفقة باو كوبارسي.

وشارك صاحب الـ 33 عاما مع برشلونة منذ بداية الموسم في 27 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل هدفين وصنع هدفين آخرين.

وانضم مارتينيز لبرشلونة قادما من ريال سوسيداد في الموسم الماضي.

إنيجو مارتينيز برشلونة
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