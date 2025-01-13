كوبي: رفض استئناف ريال مدريد حول إيقاف فينيسيوس

الإثنين، 13 يناير 2025 - 19:43

كتب : FilGoal

اعتداء فينيسيوس على حارس فالنسيا

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم استئناف ريال مدريد ضد طرد لاعبه فينيسيوس جونيور.

وكان الاتحاد قد قرر إيقاف فينيسيوس لمدة مباراتين بعد طرده ضد فالنسيا في المباراة الأخيرة بالدوري الإسباني.

واعتدى فينيسيوس على حارس فالنسيا ستول ديميتريفسكي ليتلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 79 من المباراة.

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وذكرت صحيفة ماركا أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني قررت إيقافه من حيث المبدأ مباراتين ليغيب عن مواجهتي لاس بالماس وريال بلد الوليد والمقررتين يومي 19، و25 يناير الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إيقاف فينيسيوس مباراتين وليس 4 مباريات بناءً على تقرير حكم المباراة سيزار سوتو جرادو.

وتغلب الملكي على فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12 لليجا، التي أقيمت على ملعب المستايا.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف أتليتكو مدريد بنقطة واحدة، و5 نقاط عن برشلونة الثالث.

ريال مدريد فينيسيوس جونيور
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