نادي قطر يعلن ضم بيرسي تاو

الإثنين، 13 يناير 2025 - 19:23

كتب : FilGoal

بيرسي تاو لاعب قطر القطري

أعلن نادي قطر الرياضي القطري التعاقد رسميا مع بيرسي تاو لاعب الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا.

بيرسي تاو

النادي : نادي قطر

قطر
الأهلي

واستقر نادي قطر على قيد بيرسي تاو في قائمته بدلا من البرازيلي كارلينيوس.

ونجح نادي قطر في ضم بيرسي تاو قادما من الأهلي قبل 6 أشهر من نهاية تعاقده.

ولم يعلن نادي قطر بشكل رسمي ضم بيرسي تاو، لكن أفادت التقارير القطرية بانتظام اللاعب في التدريبات انتظارا لخوض أولى مبارياته.

وكشفت صحيفة العرب القطرية قيد بيرسي تاو في قائمة نادي قطر بدلا من البرازيلي كارلينيوس.

وأشار التقرير إلى أن تعاقد قطر مع بيرسي تاو لمدة 6 أشهر مع بند يسمح بتمديد التعاقد لمدة موسمين حال تألقه.

وعلم FilGoal.com أن صفقة انتقال تاو إلى قطر تمت مقابل 160 ألف دولار لصالح الأهلي، بجانب التخلص من راتبه المتبقي والمقدر بـ 600 ألف دولار.

وأوضحت التقارير اللاعب سيخوض أول مبارة مع الفريق ضد النصر الإماراتي يوم 17 يناير في السوبر الإماراتي القطري.

ولعب بيرسي تاو مع الأهلي 16 مباراة في مختلف بطولات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

ويضم فريق قطر القطري، أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على سبيل الإعارة وحتى نهاية الموسم الجاري.

وبشكل عام لعب تاو بقميص الأهلي 126 مباراة وساهم في 46 هدفا.

ونجح تاو في تسجيل 30 هدفا وصنع 14 آخرين.

وتوج تاو مع الأهلي بألقاب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة واحدة وكأس القارات الثلاث مرة.

كما حصد تاو بقميص الأهلي جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

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