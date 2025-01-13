نونو سانتو: سنوقف صلاح باحترام المباراة

الإثنين، 13 يناير 2025 - 19:05

كتب : FilGoal

نونو سانتو مدرب نوتينجهام

كشف نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني لـ نوتنجهام فورست عن خطته لإيقاف محمد صلاح لاعب ليفربول.

ويستعد نوتنجهام فورست لمواجهة منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "خطتي لإيقاف صلاح؟ يوجد أيضا دياز وجاكبو وماك أليستر وجرافينبرخ وفان دايك وكوناتي وترينت أليكساندر أرنولد، ليفربول لديه فريق رائع أصحاب جودة في كل مركز".

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وأضاف "ليفربول أظهر ذلك في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، علينا إدراك ذلك، الأمر يتعلق بلعب المباراة باحترام حقيقي".

وأكمل "نحن هنا لننافس جميع الفرق وأعتقد أننا نعمل بشكل جيد، ولكن لم يتغير شيء في نهجنا، الذي يبقى كما هو، نحن نعرف ما يمكننا القيام به وبالطريقة الصحيحة".

وتابع "أرني سلوت يلعب ألعابا ذهنية؟ لا أعرف، لكننا نحاول قدر الإمكان تجاهل المواقف الحالية، نحن لا نتغير أبدا، هذه هي الطريقة التي نرى بها الأشياء والمنافسة".

وأتم "ليفربول قلل من شأن فورست في الذهاب؟ لا أستطيع الإجابة على ذلك، نحن لا نقلل من شأن أي خصم أبدا والدليل كان ضد لوتون لا توجد مباراة سهلة في كرة القدم من وجهة نظري".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة بينما يأتي نوتنجهام في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

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