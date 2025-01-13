الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة
الإثنين، 13 يناير 2025 - 18:06
كتب : FilGoal
يعود الأهلي لاستكمال مبارياته في الدوري المصري بمواجهة الجونة بعدما لعب ضد استاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الأهلي على استاد أبيدجان 3-1 ليضمن التأهل إلى دور الـ8 من دوري الأبطال.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، ويأتي الجونة في المركز الـ17 برصيد 6 نقاط.
وفي آخر مباراة للأهلي في الدوري فاز على سموحة بهدفين دون رد، بينما خسر الجونة من بيراميدز بهدف.
موعد مباراة الأهلي والجونة
ويلعب الأهلي ضد الجونة يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتقام على استاد القاهرة الدولي.
وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
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