في الجول يكشف - خطة الأهلي لعلاج يحيى عطية الله

بدأ الأهلي تحديد بعض الإجراءات الطبية التي سيتخذها مع لاعبه يحيى عطية الله خلال برنامجه العلاجي من الإصابة في الوجه.

وتعرض الظهير الأيسر المغربي لكسر مضاعف في عظام الوجه خلال مباراة سموحة في الدوري.

وخضع عطية الله لجراحة في الوجه قبل أيام وسيغيب لفترة قد تصل إلى 6 أسابيع.

وعلم FilGoal.com أن يحيى عطية الله خرج من المستشفى أمس الأحد وسيحصل على راحة حتى السبت المقبل.

بعدها سيتم فحصه من قبل الطبيب الذي أجرى له الجراحة وأحمد جاب الله طبيب الأهلي لمعرفة حالة الجراحة ومن ثم سيحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع آخر.

وبعد نهاية فترة الراحة سيتم تحديد البرنامج العلاجي له وفي جميع الأحوال سيرتدي عطية الله واقي الوجه في التدريبات ثم في المباريات لفترة.

وأن الجهاز الطبي للأهلي تلقى عدة عروض من شركات طبية مصرية لصناعة واقي الوجه الخاص بـ يحيى عطية الله وأيضا هناك شركات أجنبية يتواصل معها وسيتم اختيار الأفضل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.