بايرن يستعيد موسيالا أمام هوفنهايم

استعاد بايرن ميونيخ خدمات نجمه الشاب جمال موسيالا قبل مواجهة هوفنهايم في الدوري الألماني يوم الأربعاء.

وغاب موسيالا عن المباراة التي فاز فيها بايرن على مضيفه جلاباخ ضمن الجولة 16 يوم السبت.

وتسببت نزلة برد قوية في غياب النجم الشاب عن صفوف فريفه.

لكن الدولي الألماني استعاد عافيته وشارك في تدريب الفريق يوم الاثنين.

وأكمل جمال معظم أجزاء التدريب لكنه لم يشارك في التقسيمة.

وكان نادي بايرن ميونيخ قد ذكر عبر موقعه أن موسيالا لم يتمكن من المشاركة في تدريبات الفريق يوم الخميس.

وتقرر حصوله على راحة بسبب إصابته بالأنفلونزا.

ويتصدر بايرن جدول الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن الوصيف.