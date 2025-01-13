الشريعي يعلن عبر في الجول: تعاقد إنبي مع حسام غانم من الجونة

أعلن أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي التعاقد مع حسام غانم مهاجم الجونة ضمن تدعيمات سوق الانتقالات الشتوية.

وكان حسام غانم الذي اشتهر بلقب "إيفونا" قد انتقل إلى الجونة في صيف 2021 قادما من بيراميدز.

وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي لـ FilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع حسام غانم مهاجم الجونة لمدة 3 مواسم".

وسبق ولعب حسام غانم لأندية بيراميدز وطلائع الجيش والجونة.

وخاض غانم مباراتين مع الجونة هذا الموسم ولم ينجح في التسجيل.

ولعب حسام غانم 35 مباراة بقميص الجونة في مختلف المسابقات ونجح في المساهمة بـ 7 أهداف منهم تسجيل 5 أهداف.

ويلعب إنبي مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش يوم 21 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وجمع إنبي 7 نقاط في أول 8 جولات من مسابقة الدوري بانتصار وحيد وأربعة تعادلات في المركز الخامس عشر.

بينما الجونة يأتي في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط لكن من 7 جولات.

ولم ينجح الجونة سوى في تسجيل هدف وحيد خلال 7 مباريات خاضهم الفريق.

ويلعب الجونة المباراة المقبلة أمام فريق الأهلي بعد غدا الأربعاء.