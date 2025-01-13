كرة طائرة - الكشف عن قائمة الزمالك في البطولة العربية

الإثنين، 13 يناير 2025 - 16:03

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك - كرة طائرة

أعلن نادي الزمالك قائمة فريق رجال الطائرة المشاركة في البطولة العربية المقامة في قطر حتى 26 يناير الجاري.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية مع السيب العماني، والكويت الكويتي، والهلال الليبي.

وضمت قائمة الزمالك تحت قيادة البرازيلي كارلوس شوانكي 13 لاعبا وجاءت كالآتي:

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أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك.

وتطير بعثة الزمالك إلى الدوحة صباح غدا الثلاثاء استعدادا لخوض منافسات البطولة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

السويحلي الليبي - السلام العماني - بني ياس الإماراتي

المجموعة الثانية:

السيب العماني - الكويت الكويتي - الهلال الليبي - الزمالك المصري

المجموعة الثالثة:

أربيل العراقي - داركليب البحريني - الأهلي المصري - الشرطة القطري

المجموعة الرابعة:

غزة الفلسطيني - برقان الكويتي - قطر القطري - الجزيرة الإماراتي

يذكر أن السويحلي الليبي هو حامل لقب البطولة العربية التي استضافتها الأردن بالفوز في المباراة النهائية على حساب قطر القطري.

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