قائد الدنمارك يعتزل كرة القدم

الإثنين، 13 يناير 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

عصام الجبالي و سيمون كاير - الدنمارك × تونس

أعلن سيمون كاير قائد منتخب الدنمارك السابق اعتزال كرة القدم يوم الاثنين.

وقرر كاير البالغ من العمر 35 عاما الاعتزال رغم تلقيه بعض العروض عقب انتهاء تعاقده مع ميلان.

ونشر نادي ميلان عبر حسابه الرسمي على إكس مقطع مصور للاعب وعلق عليه: "كرة القدم ستفتقدك".

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كما ودعه ناديه السابق إشبيلية وتمنى له التوفيق في المستقبل.

وبدأ كاير مسيرته مع ميتيلاند الدنماركي، قبل أن يلعب لعدة أندية في الدوريات الإيطالي والإسباني والألماني والفرنسي والتركي.

أبرز إنجازات كاير كلاعب هو التتويج بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان موسم 2021-2022.

ستذكر جماهير كرة القدم كاير بموقفه الرائع حين تسبب في إنقاذ حياة كريستيان إريكسن زميله في المنتخب الدنماركي بعدما سقط مغشيا عليه خلال مباراة فنلندا بمنافسات يورو 2020.

فقد كرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الفريق الطبي لمنتخب الدنمارك وسيمون كاير بإعطائهم جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب إنقاذهم لحياة كريستيان إريكسن.

وكان إريكسن قد تعرض لتوقف نبضات قلبه أثناء مباراة الدنمارك وفنلندا في دور المجموعات من يورو 2020.

وتدخل كاير في اللحظة المناسبة وحاول إجراء الإسعافات الأولية، قبل أن يتدخل الفريق الطبي ويتمكن من إنعاش قلبه.

وكان إريكسن بعث برسالة للفريق الطبي عبر الموقع الرسمي ليويفا قائلا: "لقد قمتم بعملا رائع وأنقذتم حياتي".

وتابع "شكر كبير أيضا لصديقي وقائد الفريق كاير، وجميع زملائي في المنتخب الدنماركي على الدعم الذي تلقيته يوم 12 يونيو وبعدها".

وأضاف "الشكر لجميع الجماهير التي أرسلت الرسائل لي ولعائلتي، لقد عنى لي ذلك الكثير وأعطاني القوة والدعم، شكرا لكم".

من جهة أخرى، قال سيمون كاير قائد منتخب الدنمارك "كفريق، قمنا بجهد استثنائي للحفاظ على زميلنا. حاولنا الالتفاف حوله لإخفاءه عن الأعين وتدخل الجهاز الطبي لإنقاذه".

وأضاف "حين علمنا بأن إريكسن تجاوز الأزمة، كان الأهم أن نتكاتف سويا ونتماسك، وأصبحنا أقوى بعد هذا الحادث".

قائد الدنمارك أتم "أريد شكر الاتحاد الأوروبي على هذه الجائزة باسمي واسم كل الفريق، وأنا كقائد علي أن أتسلم هذه الجائزة مع أعضاء فريقي".

بعد عدة أشهر من الحادث أكمل إريكسن مشواره مع كرة القدم ويلعب مع مانشستر يونايتد حاليا.

ولعب كاير 132 مباراة دولية بقميص الدنمارك جعلته في المركز الثاني خلف إريكسن أكثر من مثل الدنمارك دوليا بـ140 مباراة.

سيمون كاير الدنمارك ميلان
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