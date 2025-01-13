مصدر من بيراميدز لـ في الجول: مباراة غزل المحلة في موعدها.. وسبب رفضنا التأجيل

الإثنين، 13 يناير 2025 - 15:52

كتب : هاني العوضي

بيراميدز ضد الترجي

تقام مواجهة بيراميدز أمام غزل المحلة في موعدها ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.

وتأخرت بعثة بيراميدز في أنجولا لمدة 24 ساعة بعد عودتها إلى العاصمة لواندا بسبب تقلبات جوية عنيفة اضطرتهم للهبوط مجددا بعد ساعتين من الإقلاع.

وكان مصير مواجهة الفريق أمام غزل المحلة والمقرر لها بعد غدا الأربعاء في موضع شك بعد عودة بعثة بيراميدز صباح اليوم الإثنين.

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وكشف مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "لا تأجيل لمواجهة غزل المحلة وستقام المباراة في موعدها يوم الأربعاء 15 يناير"

وأوضح "بيراميدز لم يطلب التأجيل لأن النادي اقتنع بأن التأجيل سيضر مسابقة الدوري".

واختتم المصدر تصريحاته "كما يضر التأجيل مسيرة النادي بكل البطولات بسبب ضغط المباريات".

وتعثرت عودة بعثة بيراميدز في موعدها الطبيعي الأحد عقب إقلاع الطائرة ثم هبوطها اضطراريا مجددا في لواندا عاصمة أنجولا بسبب تقلبات جوية عنيفة تسبب في إغماءات عدد من أفراد البعثة.

قبل أن تصل البعثة بسلام صباح اليوم الإثنين بعد تأخرها 24 ساعة.

وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا الأنجولي بهدف دون مقابل يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام دجوليبا المالي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي دجوليبا المالي في التاسعة من مساء يوم السبت 18 يناير الجاري، على استاد الدفاع الجوي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

وحسم بيراميدز تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط بالتساوي مع الترجي.

بيراميدز الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا غزل المحلة
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