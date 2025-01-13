مدرب فرانكفورت: مرموش سيشارك كأساسي ضد فرايبورج.. ولا أستبعد استمراره معنا

أوضح دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت أن لاعبه عمر مرموش مستمر مع الفريق حتى اللحظة.

وذلك في ظل اقتراب مانشستر سيتي من ضمه حسب العديد من التقارير.

وقال توبمولر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لم يتغير الوضع حول عمر مرموش. سيتواجد في التشكيلة الأساسية أمام فرايبورج يوم الثلاثاء".

وأضاف "أنا على اتصال دائم بعمر، فهو يواصل تقديم انطباعات إيجابية في التدريبات".

وأكمل مدرب مرموش "لا أستبعد استمراره في فرانكفورت".

مرموش قاد فريقه للفوز على مضيفه سانت باولي يوم السبت حين سجل هدف المباراة الوحيد، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة، وسط أنباء تفيد برحيله قريبا إلى مانشستر سيتي.

ووصل مرموش لهدفه الـ14 في الدوري الألماني هذا الموسم ليظل في وصافة جدول الهدافين بفارق هدف عن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

فيما صنع لاعب وادي دجلة السابق 8 أهداف.

وأصبح مرموش قاب قوسين أو أدني من الانضمام لمانشستر سيتي حسب العديد من التقارير.

فقد أوضحت تقارير عديدة أن فرانكفورت يطلب نحو 80 مليون يورو للتخلي عن الدولي المصري هذا الشتاء.

ويعتبر مانشستر سيتي ووكلاء مرموش أن إتمام الصفقة مقابل 50 أو 60 مليون يورو أكثر واقعية، وفقا للتقارير.

وأضافت التقارير أن سيتي واثق من حسم الصفقة، علما بأن عقد مرموش مع النادي الألماني لا يوجد به شرط جزائي.

وينتهي تعاقد مرموش مع فرانكفورت في 2027.

ويقضى مرموش موسما رائعا مع فرانكفورت إذ ساهم في 31 هدفا خلال 25 مباراة بتسجيل 19 هدفا وصناعة 12 في جميع المسابقات.

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