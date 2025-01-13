صاحب لقطة الاعتداء على مدربه.. انتقال أحمد شاهين لاعب المنصورة إلى ألعاب دمنهور

انتقل أحمد شاهين لاعب المنصورة إلى ألعاب دمنهور على سبيل الإعارة.

ويتولى عبد اللطيف الدوماني الإدارة الفنية لفريق ألعاب دمنهور حاليا، والمنصورة سابقا إذ قام بتدريب شاهين من قبل.

وكان نادي المنصورة قرر إيقاف لاعبه بعد الاعتداء على مدرب الفريق علاء نوح إثر اشتباكه مع مدربه عقب قرار استبداله.

ماذا حدث؟

في الدقيقة 73 اعتدى لاعب المنصورة البديل أحمد شاهين خلال مباراة المقاولون العرب بدوري المحترفين، على مدربه علاء نوح بعد قرار استبداله رغم نزوله قبلها بـ12 دقيقة، لولا تدخل دكة البدلاء التي أبعدت اللاعب عن مدربه.

تحدث نوح عن الأمر لقناة أون تايم سبورتس في وقت سابق قائلا: "طلبت منه التبديل فيجب أن ينفذ فوزًا لا يوجد لاعب في الفريق يُسعد جماهير المنصورة أو يستطيع قيادة الفريق، واللاعب يتحمل نتيجة فعله وما أقدم عليه".

وعلى الجانب الآخر قال محمد بسيوني رئيس النادي لـ FilGoal.com: "إدارة النادي قررت إيقاف شاهين بعد الاعتداء على نوح لحين التحقيق معه، واستمراره في قيادة الفريق".

وكانت أزمة ثانية نشبت مسؤولي المنصورة والمدير الفني علاء نوح استدعت استقالة المدرب، قبل أن يتراجع عنها ويعود لقيادة الفريق من جديد.

وجاءت الأزمة بسبب قدوم علاء نوح إلى مران الفريق الصباحي زي غير رياضي ومطالبا بتنفيذ عدد من النقاط، فيما اتهمته إدارة النادي بالتجاوز وإهانة مدربي ورموز نادي المنصورة.. طالع التفاصيل من هنا