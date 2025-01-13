كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر.. وكل ما تريد معرفته عن بطولة العالم

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة 29 من بطولة العالم لرجال كرة اليد بمشاركة منتخب مصر.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

ويشارك منتخب مصر للمرة الثامنة عشر في تاريخه، وكانت المشاركة الأبرز هي حصد المركز الرابع في نسخة 2001.

مشوار مصر ونظام البطولة

يقع منتخب مصر في المجموعة الثامنة والتي تقام في دولة كرواتيا، بجوار منتخبات كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

ويتأهل أول ثلاثة فرق من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي والمكون من 4 مجموعات بمشاركة 6 فرق، إذ تتكون المجموعة الأولى في الدور الرئيسي من المتأهلين بالمجموعتين الأولى والثانية، وهكذا حتى المجموعة الرابعة التي تضم المتأهلين من المجموعتين السابعة والثامنة.

وحال تأهل منتخب مصر من المرحلة التمهيدية يصعد بنقاطه من مواجهاته بالمجموعة وينضم للدور الرئيسي للمتأهلين من المجموعة السابعة التي تضم منتخبات سلوفينيا وأيسلندا وكوبا وكاب فيردي، ليلعب ضد كل منهم.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من مجموعات الدور الرئيسي الأربعة إلى الدور ربع النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

مواعيد مباريات المنتخب

الأربعاء 15 يناير - مصر × الأرجنتين - 7 مساء

الجمعة 17 يناير - مصر × البحرين - 7 مساء

الأحد 19 يناير - مصر × كرواتيا - 9:30 مساء

الدور الرئيسي (حال التأهل)

الأربعاء 22 يناير - المباراة الأولى

الجمعة 24 يناير - المباراة الثانية

الأحد 26 يناير - المباراة الثالثة

ربع النهائي: 28 - 29 يناير

نصف النهائي: 30 - 31 يناير

الثالث والرابع: 2 فبراير

النهائي: 2 فبراير

تاريخ مصر

يشارك منتخب مصر في بطولة العالم للمرة الثامنة عشر في تاريخه والسابعة عشر على التوالي.

وكانت أولى مشاركات الفراعنة في نسخة 1964 ببطولة العالم بالتشيك.

وبعد فترة غياب شارك منتخب مصر مجددا في بطولة العالم بنسخة 1993 وحقق وقتها المركز الثاني عشر.

وكان المركز الأفضل في مسيرة الفراعنة ببطولة العالم هو تحقيق رابع العالم كأول فريق غير أوروبي يصل للمربع الذهبي في نسخة 2001 بفرنسا.

وعاد المنتخب مجددا للتواجد بين أفضل 8 فرق بداية من نسخة 2019 عندما حقق المركز الثامن، ثم حقق المركز السابع في آخر نسختين.

قائمة المنتخب

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي.

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا - بلال إبراهيم.

ظهير أيسر: علي زين - أحمد هشام دودو - عبد الرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني فوكس.

ظهير أيمن: يحيى خالد - محسن رمضان.

جناح أيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد طارق.

وشهدت القائمة غياب يحيى الدرع بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي ومهاب سعيد بسبب إصابته في القدم، كما شهدت استمرار غياب حسن قداح رغم عودته للملاعب مؤخرا.

بجانب استبعاد كل من عبد الرحمن حميد ومحمد لاشين من القائمة النهائية.