طبيب الأهلي: وسام أبو علي يستكمل الفحوصات.. وحالته لا تدعو للقلق

الإثنين، 13 يناير 2025 - 14:00

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - استاد أبيدجان - وسام أبو علي

اطمأن الجهاز الفني والطبي بالنادي الأهلي على حالة وسام أبو علي مهاجم الفريق اليوم الإثنين.

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي، أن وسام أبو علي سيستكمل اليوم الفحوصات الطبية والتحليل التي يجريها لمزيد من الاطمئنان على حالته.

وأضاف جاب الله في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "اللاعب حالته مطمئنة ولا تدعو لأي قلق وتواجد في النادي صباح اليوم للاطمئنان على حالته، قبل أن يتوجه لاستكمال الفحوصات.".

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وشكا وسام أبو علي من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية عقب وصول الفريق يوم الأحد إلى مطار القاهرة، ليتم فحصه قبل مغادرة المطار.

ونجح الأهلي في الفوز على حساب استاد أبيدجان ثلاثية مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت المباراة وسط درجة حرارة ورطوبة مرتفعة.

ونجح الأهلي في التأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال حيث يتواجد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي المتصدر بـ10 نقاط قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة في القاهرة.

ويستضيف الأهلي منافسه الجونة في تمام السابعة مساء الأربعاء على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

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