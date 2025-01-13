طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي، تفاصيل إصابة مروان عطية لاعب وسط الفريق.

وأوضح جاب الله في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "مروان عطية لا يزال يعاني من آثار كدمة في الأنكل تعرض لها أثناء مباراة استاد ابيدجان الأخيرة في دوري الأبطال".

وحقق الأهلي الفوز على استاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.

وأشار جاب الله إلى خضوع اللاعب لجلسة تأهيل في الجيم اليوم الإثنين يتحدد في ضوئها حالة اللاعب ومدى استجابته وتعافيه من آثار الكدمة.

ويستضيف الأهلي منافسه الجونة في تمام السابعة مساء الأربعاء على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين، عقب عودة الفريق من كوت ديفوار.

وشارك مروان عطية في دقائق مباراة استاد أبيدجان كاملة ليساهم في عبور الأهلي دور المجموعات.

ولعب مروان عطية هذا الموسم 15 مباراة في كافة البطولات.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد 7 جولات.