مران الأهلي - تأهيل الثلاثي المصاب.. وانتظام حمزة علاء استعدادا للجونة

واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الجونة في بطولة الدوري.

ويستضيف الأهلي منافسه الجونة في تمام السابعة مساء الأربعاء على استاد القاهرة في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اجتماعا مع الجهاز المعاون، لوضع الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباريات القادمة في بطولتي ‏الدوري، ودوري أبطال إفريقيا.

وأدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة استاد أبيدجان تدريبات استشفائية في الجيم، بسبب رحلة السفر الشاقة، وخوض المباراة وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة.

وحقق الأهلي الفوز على استاد أبيدجان بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليحسم تأهله إلى ربع النهائي.

وشارك في المران ثلاثي شباب تم تصعيدهم وهم حمزة عبدالكريم ومحمد أحمد شيبا وهشام الحداد.

وواصل الثنائي المصاب طاهر محمد وأشرف داري تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة على هامش المران.

وأشار أحمد جاب الله طبيب الفريق في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي، إلى أن الثنائسي يخضع لتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي خاص للتعافي من الإصابة.

ويعاني طاهر من تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية، فيما يعاني داري من شد في العضلة الخلفية.

وخضع أكرم توفيق لجلسة استشفاء وتأهيل بدني في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق.

وقال أحمد جاب الله طبيب الفريق؛ إن أكرم خضع لجلسة الاستشفاء للتخلص من آلام العضلة الخلفية التي اشتكى منها ‏خلال رحلة كوت ديفوار الأخيرة، موضحا: "حالة أكرم في تحسن مستمر وسيخضع لفحص طبي جديد غدا يتحدد في ضوئه إمكانية مشاركته في ‏التدريبات الجماعية."

وانتظم حمزة علاء حارس الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من نزلة البرد التي أصيب بها خلال الأيام الأخيرة.