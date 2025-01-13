خبر في الجول - تقارب وجهات النظر بين الجزيري والزمالك.. وخطوة قبل عودته

أسفرت الجلسة التي عقدها سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك مع إدارة ناديه عن تقارب في وجهات النظر.

وكان الجزيري قد جمع متعلقاته الأسبوع الماضي من نادي الزمالك وأعتذر عن عدم الانتظام في معسكر الفريق بسبب مستحقاته المتأخرة.

وعلم FilGoal.com أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قد اجتمع مع اللاعب من أجل حل أزمته دون الحاجة لرفع قضية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحدث تقارب في وجهات النظر بالفعل بين الجزيري والزمالك عقب الجلسة التي جمعته بحسين لبيب.

وكانت الجلسة بشأن جدولة مستحقاته المتأخرة بجانب تخفيض القيمة المالية من عقده.

وينتظر اللاعب الصيغة النهائية من النادي قبل اتخاذ قراره النهائي بالتنازل عن الإنذار والانتظام في التدريبات بصورة طبيعية.

وانضم سيف الدين الجزيري إلى الزمالك في يناير 2021 من المقاولون العرب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفعّل الزمالك تعاقده نهائيا لـ 3 مواسم حتى 2024.

بقميص الزمالك سجل الجزيري 5 أهداف وصنع 8 في 31 مباراة.

ورفقة منتخب تونس خاض الجزيري 20 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وحصد لقب هداف كأس العرب برصيد 4 أهداف.

وحسم الزمالك تأهله إلى ربع نهائي منافسات بطولة الكونفدرالية بعد تصدر مجموعته.