سكاي: مهاجم ميلان يخضع للكشف الطبي مع لايبزيج

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نوح أوكافور مهاجم ميلان سيخضع للكشف الطبي مع لايبزيج يوم الاثنين، تمهيدا لضمه.

وأوضح التقرير أن اللاعب سافر إلى ألمانيا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع ميلان ليل الأحد.

فقد جرت مفاوضات جديدة بين الطرفين بعد مباراة لايبزيج ضد فيردر بريمن، وفقا للتقرير.

في حالة عبور الكشف الطبي سينتقل أوكافور إلى لايبزيج على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع خيار الشراء.

حسب التقارير فقد اتفق لايبزيج مع ميلان على ضم المهاجم السويسري على سبيل الإعارة مقابل مليون أو مليون ونصف يورو.

وأوضحت التقارير أن هناك بند أحقية الشراء للايبزيج مقابل 25-28 مليون يورو.

وتعاقد ميلان مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في صيف 2023 مقابل 15 مليون يورو قادما من رد بول سالزبورج.

وشارك اللاعب النيجيري الأصل في 16 مباراة مع ميلان خلال الموسم الجاري وسجل هدفا وصنع هدفين.

وإجمالا لعب أوكافور 52 مباراة مع الروسونيري وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

ولم يتم إداراج أوكافور في قائمة الفريق المشاركة والمتوجة ببطولة السوبر الإيطالي.

وحصل ميلان على البطولة بعد الفوز على غريمه إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في النهائي.