لافيينا يشكو سموحة إلى اتحاد الكرة

طالب نادي لافيينا بالحصول على نسبة من إعارة محمد عصام لاعب سموحة إلى غزل المحلة.

وكان عصام لاعبا في صفوف لافيينا قبل الانضمام إلى سموحة في صيف 2022.

وأوضح لافيينا في بيان رسمي اليوم الإثنين: "بعد خمسة أشهر من المحاولات المستمرة والمفاوضات الودية مع إدارة نادي سموحة، نعلن للأسف عن فشلنا في الحصول على صورة من عقد الإعارة للاعب محمد عصام الذي تم إعارته لنادي غزل المحلة من نادي سموحة"

وأكمل البيان "لقد حاولنا بكل الطرق الممكنة التواصل مع إدارة سموحة، ولكن دون جدوى. إن هذا الأمر يتعارض مع المبادئ الرياضية التي ننادي بها، ويؤثر سلبًا على حقوقنا المالية."

وأتم "قررنا تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد كرة القدم المصري حفاظا على حقوق نادي لافيينا، ونؤمن بأن اتحاد الكرة سيعمل على التحقيق في هذا الأمر واستعادة حقوقنا."

وتضمن عقد انتقال محمد عصام من لافيينا إلى سموحة، بندا بحصول ناديه السابق على نسبة من إعادة البيع أو الإعارة، وفقا لنادي لافيينا.

وانضم عصام لسموحة قادما من لافيينا في 15 سبتمبر 2022 ، وبعقد يمتد لـ3 سنوات، قبل الانتقال إلى غزل المحلة في يوليو 2024 لمدة موسم على سبيل الإعارة مع بند يمنح غزل المحلة أحقية الشراء.

ويجيد عصام البالغ من العمر 26 عاما اللعب في مركز الهجوم والجناح.