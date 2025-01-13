خدمة في الجول – فتح باب تذاكر مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

الإثنين، 13 يناير 2025 - 12:42

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي ضد أورلاندو

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويستضيف الأهلي فريق أورلاندو بايرتس في تمام السادسة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحسم فريق الأهلي تأهله بشكل رسمي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة من المسابقة.

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وذلك بعدما تغلب أورلاندو بايرتس على شباب بلوزداد الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

فيما انعدمت حظوظ شباب بلوزداد الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني بـ 10 نقاط قبل الجولة الختامية.

أما أورلاندو فيتصدر المجموعة برصيد 11 نقطة قبل مواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة على استاد القاهرة.

ولا بديل للأهلي عن الفوز في مواجهة أورلاندو من أجل صدارة المجموعة، بينما الفريق الجنوب إفريقي يكفيه التعادل للتأهل كمتصدر.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

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المقصورة 750 جنيها

الدرجة الأولى 300 جنيها

الدرجة الموحدة 75 جنيها

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الأهلي أورلاندو بايرتس دوري أبطال إفريقيا
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