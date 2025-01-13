أخصائية إصابات الملاعب بـ كوم حمادة: أحلم بالعمل في الزمالك.. ولا فارق بين الرجال والسيدات

مع تزايد الحضور النسائي في كرة القدم، وجدت إسراء حسن المتخصصة في إصابات الملاعب طريقها للعمل في كرة القدم.

إسراء أخصائية إصابات الملاعب بفريق رجال مركز شباب كوم حمادة، وخريجة كلية التربية الرياضية وتقوم بحاليا بالعمل على رسالة الدكتوراة تخصص إصابات وتأهيل، كشفت في حوارها مع FilGoal.com تفاصيل عملها وأبرز المواقف التي واجهتها.

وسردت إسراء دراستها وبداية مسيرتها في العمل: "تخرجت من كلية التربية الرياضية وحصلت على درجة الماجستير والآن أقوم بالعمل على رسالة الدكتوراة في قسم علوم صحة تخصص إصابات وتأهيل".

وأضافت "أعمل أخصائية إصابات ملاعب في فريق الرجال لكرة القدم بمركز شباب كوم حمادة".

ويشارك مركز شباب كوم حمادة في المجموعة السادسة بدوري القسم الثاني ب، ويحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة.

وتحدثت عن طبيعة عملها: "أعمل في مجال صعب ولكنه مميز لأن لدي الرغبة في العمل من أجل مساعدة الآخرين".

وسرد مسيرتها في العمل بإصابات الملاعب: "عملت في أحد المراكز المتخصصة أثناء دراستي، ثم انتقلت لعمل مع أحد فرق قطاع الناشئين بمركز شباب كوم حمادة، وبعد الإشادة بي أصبحت طبيبة قطاع الناشئين والبراعم".

وأكملت "بعد فترة قصيرة الكل أشاد بقدراتي في العمل مع فرق الشباب ثم أصبحت أعمل مع الفريق الأول كاستشارة فقط، حتى تم ترشيحي للعمل بشكل دائم مع الفريق الأول بمركز شباب كوم حمادة مع المدير الفني حسن مصطفى نجم الأهلي السابق".

وعن الفارق في التعامل في الإصابة بين الرجال والسيدات "التعامل واحد، ولا يوجد فارق".

كما كشفت عن حلمها: "حلمي العمل بنادي الزمالك والعمل مع الدكتور محمد أسامة".

وعن أصعب المواقف التي مرت بها، ذكرت طبيبة مركز شباب كوم حمادة: "تعرضت كثيرًا لحالات بلع اللسان، تكررت معي في فريق 2005 مع بلقاس، ومرتين في فريق 2003 مع كوم حمادة، وفريق 2005 في دكرنس".

أما بالنسبة لحالات القلب، فقالت: "نقوم بعمل إنعاش قلبي وتنفس صناعي، فالثواني قد تفرق في حياة اللاعب".

وأكملت: "في حالة عدم وجود جهاز صدمات في حالات القلب، نقوم بعمل إنعاش قلبي باليد مع منحه النفس عن طريق الفم، من أجل إعادته للحياة".

وأتمت: "كل مباراة أجهز نفسي نفسيا للتعامل مع أي حالة طارئة".