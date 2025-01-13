أخصائية إصابات الملاعب بـ كوم حمادة: أحلم بالعمل في الزمالك.. ولا فارق بين الرجال والسيدات

الإثنين، 13 يناير 2025 - 12:27

كتب : رضا السنباطي

إسراء حسن أخصائية إصابات الملاعب

مع تزايد الحضور النسائي في كرة القدم، وجدت إسراء حسن المتخصصة في إصابات الملاعب طريقها للعمل في كرة القدم.

إسراء أخصائية إصابات الملاعب بفريق رجال مركز شباب كوم حمادة، وخريجة كلية التربية الرياضية وتقوم بحاليا بالعمل على رسالة الدكتوراة تخصص إصابات وتأهيل، كشفت في حوارها مع FilGoal.com تفاصيل عملها وأبرز المواقف التي واجهتها.

وسردت إسراء دراستها وبداية مسيرتها في العمل: "تخرجت من كلية التربية الرياضية وحصلت على درجة الماجستير والآن أقوم بالعمل على رسالة الدكتوراة في قسم علوم صحة تخصص إصابات وتأهيل".

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية - الأوليمبي يكتسح أصحاب الجياد وتعادل دلفي أمام كوم حمادة الدرجة الثانية - رئيس شباب كوم حمادة: حصلنا على 3 نقاط بعد خطأ إداري من دمنهور دوري المحترفين - 180 دقيقة بدون أهداف وبطاقة حمراء

وأضافت "أعمل أخصائية إصابات ملاعب في فريق الرجال لكرة القدم بمركز شباب كوم حمادة".

May be an image of 5 people, people playing American football and people playing football

ويشارك مركز شباب كوم حمادة في المجموعة السادسة بدوري القسم الثاني ب، ويحتل المركز السابع برصيد 15 نقطة.

وتحدثت عن طبيعة عملها: "أعمل في مجال صعب ولكنه مميز لأن لدي الرغبة في العمل من أجل مساعدة الآخرين".

وسرد مسيرتها في العمل بإصابات الملاعب: "عملت في أحد المراكز المتخصصة أثناء دراستي، ثم انتقلت لعمل مع أحد فرق قطاع الناشئين بمركز شباب كوم حمادة، وبعد الإشادة بي أصبحت طبيبة قطاع الناشئين والبراعم".

وأكملت "بعد فترة قصيرة الكل أشاد بقدراتي في العمل مع فرق الشباب ثم أصبحت أعمل مع الفريق الأول كاستشارة فقط، حتى تم ترشيحي للعمل بشكل دائم مع الفريق الأول بمركز شباب كوم حمادة مع المدير الفني حسن مصطفى نجم الأهلي السابق".

وعن الفارق في التعامل في الإصابة بين الرجال والسيدات "التعامل واحد، ولا يوجد فارق".

كما كشفت عن حلمها: "حلمي العمل بنادي الزمالك والعمل مع الدكتور محمد أسامة".

وعن أصعب المواقف التي مرت بها، ذكرت طبيبة مركز شباب كوم حمادة: "تعرضت كثيرًا لحالات بلع اللسان، تكررت معي في فريق 2005 مع بلقاس، ومرتين في فريق 2003 مع كوم حمادة، وفريق 2005 في دكرنس".

May be an image of 3 people, people playing football, people playing American football and text

أما بالنسبة لحالات القلب، فقالت: "نقوم بعمل إنعاش قلبي وتنفس صناعي، فالثواني قد تفرق في حياة اللاعب".

وأكملت: "في حالة عدم وجود جهاز صدمات في حالات القلب، نقوم بعمل إنعاش قلبي باليد مع منحه النفس عن طريق الفم، من أجل إعادته للحياة".

وأتمت: "كل مباراة أجهز نفسي نفسيا للتعامل مع أي حالة طارئة".

May be an image of 1 person, dais and text

May be an image of 12 people, people playing American football, people playing football and text

دوري القسم الثاني مركز شباب كوم حمادة إسراء حسن
نرشح لكم
علاء نوح لـ في الجول: خلافي مع مسؤولي المنصورة انتهى.. وتراجعت عن استقالتي علاء نوح يعلن عبر في الجول استقالته من تدريب المنصورة تحويل علاء نوح للتحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مدرب المنصورة لاعب المنيا لـ في الجول: تجاهلوني بعد الإصابة بقطع في وتر أكيلس دوري المحترفين - 180 دقيقة بدون أهداف وبطاقة حمراء خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي دوري المحترفين - كهرباء الإسماعيلية يقسو على بترول أسيوط بخماسية.. وطنطا يتعادل مع ديروط سلبيا مواعيد مباريات الأربعاء 8 يناير - برشلونة ضد بلباو.. وليفربول يواجه توتنام
أخر الأخبار
كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر.. وكل ما تريد معرفته عن بطولة العالم 12 دقيقة | كرة يد
طبيب الأهلي: وسام أبو علي يستكمل الفحوصات.. وحالته لا تدعو للقلق 34 دقيقة | الدوري المصري
ليفربول يقطع إعارة جناحه 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية ساعة | الدوري المصري
نادي قطر يقيد تاو في قائمته.. وتفاصيل التعاقد ساعة | الكرة الإفريقية
مران الأهلي - تأهيل الثلاثي المصاب.. وانتظام حمزة علاء استعادادا للجونة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - تقارب وجهات النظر بين الجزيري والزمالك.. وخطوة قبل عودته ساعة | الدوري المصري
سكاي: مهاجم ميلان يخضع للكشف الطبي مع لايبزيج ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" 4 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي