غزل المحلة يعلن عبر في الجول: نتوجه إلى القاهرة لخوض مواجهة بيراميدز بشكل طبيعي

أعلن نادي غزل المحلة توجهه إلى القاهرة ظهر اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز بصورة طبيعية.

ومن المقرر إقامة مباراة غزل المحلة أمام بيراميدز مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.

ووصلت بعثة بيراميدز إلى القاهرة بعد تأخرها لمدة 24 ساعة في أنجولا بسبب العودة عقب الإقلاع بساعتين بسبب تقلبات جوية عنيفة.

وكشف مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com: "الفريق يتوجه إلى القاهرة ظهر اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الأربعاء".

وكشف "لم يتلق نادي غزل المحلة أي إخطار بشأن تعديل موعد المباراة، لذلك يبدأ الفريق استعداداته بصورة طبيعية للمباراة المقرر لها بعد غدا الأربعاء".

وتعثرت عودة بعثة بيراميدز في موعدها الطبيعي الأحد عقب إقلاع الطائرة ثم هبوطها اضطراريا مجددا في لواندا عاصمة أنجولا بسبب تقلبات جوية عنيفة تسبب في إغماءات عدد من أفراد البعثة.

وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا الأنجولي بهدف دون مقابل يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحسم بيراميدز تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل جولة من النهاية.

وأشار بيراميدز إلى أن الرحلة التي كان مقررا لها 10 ساعات، تعرضت لمطبات جوية عنيفة مما أدى إلى هبوط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

فيما كشف مصدر من رابطة الأندية لـFilGoal.com عن سيناريوهات موقف مباراة بيراميدز ضد غزل المحلة:

- إقامة المباراة في موعدها حال رحب بيراميدز بذلك خوفا من ضغط مباريات الفريق مستقبلا.

- تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة فقط بسبب الأحداث التي لحقت بالبعثة وهو القرار الأقرب للتنفيذ، إذ يضغط ذلك فريق بيراميدز قبل مواجهة دجوليبا في دوري الأبطال، لكن الفريق حسم تأهله بالفعل.

- تأجيل المباراة لموعد لاحق وهو ما قد يعرض بيراميدز لضغط مباريات في الدوري مستقبلا.

وكشف المصدر من الرابطة لـ FilGoal.com أن القرار النهائي لم يتم اتخاذه حتى الآن أو مناقشته لحين الاطمئنان على عودة بعثة بيراميدز والتواصل مع ممثلي الفريق.