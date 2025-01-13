مودريتش: خسارة كلاسيكو السوبر مؤلمة.. أتمنى أن ننهض بعدها

الإثنين، 13 يناير 2025 - 11:53

كتب : FilGoal

لامين يامال

يؤمن لوكا مودريتش قائد ريال مدريد أن الهزيمة التي تعرض لها فريقه على يد غريمه برشلونة مؤلمة للغاية.

وحسم برشلونة الكلاسيكو لصالحه بنتيجة 5-2 في نهائي السوبر الإسباني الذي احتضنه ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وقال مودريتش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنها هزيمة مؤلمة. لكن علينا أن نتحد ونتجاوز هذا الأمر، كما فعلنا بعد الهزيمة أمامهم بالدوري".

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وأضاف "أتمنى أن ننهض بعد هذه الهزيمة الصعبة، لأننا لم نكن نظن أننا سنخسر هكذا".

وأكمل "من الجيد أننا سنلعب مباراة الكأس قريبا جدا وليس لدينا الكثير من الوقت للشكوى".

وتابع النجم الكرواتي "إذا كان علينا اختيار مباراة نهائية نخسرها، فإننا نفضل خسارة هذه المباراة".

وواصل "نشعر بالحزن من أجل جماهيرنا، ما زال الموسم طويلا ونريد إسعاد جماهيرنا".

وأوضح "في كرة القدم هناك هزائم وانتصارات، لا يمكنك الفوز دائما. ليس من الجيد أبدا أن تخسر أمام هذا المنافس، لكن هذه هي كرة القدم".

وأتم "لم نقدم مباراة جيدة، علينا تهنئة برشلونة، لقد لعب مباراة أفضل، يتعين علينا العمل وتصحيح الأخطاء والمضي قدما".

خماسية برشلونة سجلها رافينيا هدفين، وهدف لكل من لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وأليخاندرو بالدي.

بينما سجل ثنائية ريال مدريد كيليان مبابي ورودريجو.

وحقق برشلونة لقب السوبر للمرة رقم 15 في تاريخه وهو أكثر الأندية المتوجة بالبطولة في إسبانيا.

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