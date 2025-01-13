بعثة بيراميدز تصل القاهرة قادمة من أنجولا

الإثنين، 13 يناير 2025 - 11:31

كتب : هاني العوضي

بيراميدز

وصلت بعثة فريق بيراميدز إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين قادمة من أنجولا.

وتعثرت عودة بعثة بيراميدز في موعدها الطبيعي الأحد عقب إقلاع الطائرة ثم هبوطها اضطراريا مجددا في لواندا عاصمة أنجولا بسبب تقلبات جوية عنيفة تسبب في إغماءات عدد من أفراد البعثة.

وكشف المركز الإعلامي لبيراميدز عن عودة البعثة على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت قرابة 9 ساعات تخللها ترانزيت للتزود بالوقود في مدينة كانو في نيجيريا، والتأكد من سلامة جميع أفراد البعثة بعد الاطمئنان عليهم في أنجولا.

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وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا الأنجولي بهدف دون مقابل يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحسم بيراميدز تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل جولة من النهاية.

وأشار بيراميدز إلى أن الرحلة التي كان مقررا لها 10 ساعات، تعرضت لمطبات جوية عنيفة مما أدى إلى هبوط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

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واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا للاطمئنان على أفراد البعثة.

وسمحت السلطات الأنجولية لبعثة بيراميدز العودة مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة للمبيت في لواندا عاصمة أنجولا.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز أمام غزل المحلة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.

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فيما كشف مصدر من رابطة الأندية لـFilGoal.com عن سيناريوهات موقف مباراة بيراميدز ضد غزل المحلة:

- إقامة المباراة في موعدها حال رحب بيراميدز بذلك خوفا من ضغط مباريات الفريق مستقبلا.

- تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة فقط بسبب الأحداث التي لحقت بالبعثة وهو القرار الأقرب للتنفيذ، إذ يضغط ذلك فريق بيراميدز قبل مواجهة دجوليبا في دوري الأبطال، لكن الفريق حسم تأهله بالفعل.

- تأجيل المباراة لموعد لاحق وهو ما قد يعرض بيراميدز لضغط مباريات في الدوري مستقبلا.

وكشف المصدر من الرابطة لـ FilGoal.com أن القرار النهائي لم يتم اتخاذه حتى الآن أو مناقشته لحين الاطمئنان على عودة بعثة بيراميدز والتواصل مع ممثلي الفريق.

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