"لم يعد معنا".. حارس مرمى فرانكفورت يفجر مفاجأة حول مستقبل مرموش

الإثنين، 13 يناير 2025 - 10:53

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

أثار كيفن تراب حارس مرمى فرانكفورت الشكوك حول مستقبل زميله عمر مرموش.

وارتبط اسم مرموش بالانتقال إلى مانشستر سيتي خلال الفترة الأخيرة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، عن بدء مانشستر سيتي المفاوضات الرسمية مع فرانكفورت لضم مرموش من أجل حسم ضمه خلال أسبوع.

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وأوقف عدد من جماهير فرانكفورت، كيفن تراب حارس المرمى لسؤاله عن عمر مرموش.

وقال تراب لجماهير فرانكفورت: "مرموش رحل ولم يعد معنا".

فسأله أحد الجماهير هل إلى مانشستر سيتي فأجاب: "لا أعرف ليس لدي فكرة".

وكشف فابريزيو رومانو عن رغبة مانشستر سيتي في إتمام صفقة مرموش بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

وأوضح تقرير سكاي صباح الخميس الماضي أن فرانكفورت يطلب نحو 80 مليون يورو للتخلي عن الدولي المصري هذا الشتاء.

وأضاف التقرير أن فرانكفورت سيرفض العروض التي تقل كثيرا عن هذا المبلغ، علما بأن عقد مرموش مع النادي الألماني لا يوجد به شرط جزائي.

ويعتبر مانشستر سيتي ووكلاء مرموش أن إتمام الصفقة مقابل 50 أو 60 مليون يورو أكثر واقعية، وفقا للتقرير.

وأفاد التقرير أنه لا توجد مفاوضات بين الناديين بشكل مباشر حتى الآن.

وينتهي تعاقد مرموش مع فرانكفورت في 2027.

ويحاول جوارديولا تجديد صفوف الفريق في منتصف الموسم بعد سلسلة من النتائج المخيبة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، حيث فاز الفريق بمباراة واحدة فقط من أصل 9 مباريات في الدوري الإنجليزي، وخسر 6 مباريات. وبعدها فاز بالمباراتين الأخيرتين ضد ليستر سيتي ووست هام يونايتد.

ويقضى مرموش موسما رائعا مع فرانكفورت إذ ساهم في 31 هدفا خلال 19مباراة بتسجيل 19 هدفا وصناعة 12 في جميع المسابقات.

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