كرة يد - الاتحاد يعتمد لائحة مكافآت بطولة العالم وتشكيل المنتخبات الوطنية واللجان

الإثنين، 13 يناير 2025 - 10:37

كتب : FilGoal

كرة اليد

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، اجتماعا أمس الأحد، بحضور خالد فتحي رئيس الاتحاد، وخالد ديوان نائب الرئيس، ونبيل خشبة أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة: عبير عقيل، عمرو فتحي، أحمد زقزوق، خالد صالح، عمرو العدل، محمد جمال هليل.

وقرر المجلس ما يلي:

أولا: الموافقة على لائحة المكافآت التحفيزية الخاصة بالمنتخب الوطني للرجال، بشأن المشاركة في بطولة العالم 2025 في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

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ثانيا: الموافقة على تشكيل المنتخبات الوطنية على النحو التالي:

* تكليف طارق محروس بالإشراف على المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين، بجانب توليه مسئولية المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006.

* تكليف مجدي أبو المجد بمنصب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2004.

* تكليف عماد إبراهيم بمنصب المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008.

* تكليف وائل عبد العاطي بتكوين منتخب الناشئين مواليد 2010.

ثالثا: الموافقة على تشكيل لجنة مكونة من: خالد فتحي رئيس الاتحاد، ونبيل خشبة أمين الصندوق، وأعضاء المجلس: عمرو فتحي ومحمد جمال هليل وعبير عقيل، لعمل دراسة مالية وتسويقية لبطولة العالم للناشئين مواليد 2006، والمقرر إقامتها في مصر أغسطس 2025.

رابعا: الموافقة على استضافة منتخب ألمانيا للشباب مواليد 2004 في مصر، خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس 2025.

خامسا: الموافقة على تشكيل عدد من لجان الاتحاد على النحو التالي:

* استحداث لجنة الانضباط برئاسة أشرف حشيش.

* حسام زايد رئيسا للمنظومة الإعلامية.

* شريف حنفي المستشار الإعلامي للاتحاد ورئيس لجنة تطوير الإعلام.

* محمد حنيدق المنسق الإعلامي للمنتخبات الوطنية.

* شعبان محمد رئيسًا للجنة الحكام، ووائل حمادة مقررًا.

* حازم فراج رئيسًا للجنة المراقبين، وعزت المرسي مقررًا.

* مصطفى شوقي رئيسًا للجنة شئون المناطق والتواصل مع الأندية، وياسر الشرقاوي مقررًا.

* سعيد عبد المنعم رئيسًا للجنة المسابقات، وأشرف خلاف مقررًا.

سادسا: الموافقة على دعم الأندية الأكثر احتياجًا بالأدوات المتوفرة بالاتحاد، بعد عمل تصنيف لتلك الأندية المشاركة بنشاط كرة اليد.

سابعا: اعتماد البطولات الدولية والمسابقات المحلية للمرحلة السنية، للحصول على الحافز الرياضي لأبنائنا من اللاعبين.

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