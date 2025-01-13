ديجرفورس يعلن مدة استعارة عمر فرج من الزمالك.. وموعد وصوله

الإثنين، 13 يناير 2025 - 09:59

كتب : FilGoal

عمر فرج - ديجرفورس السويدي

أعلن نادي ديجرفورس السويدي ضم عمر فرج مهاجم الزمالك بصورة رسمية على سبيل الإعارة.

عمر فرج

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان الزمالك قد أعلن أمس الأحد عن إعارة المهاجم الفلسطيني بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس للحصول على فرصة أكبر للعب.

وكشف نادي ديجرفورس عن ضم عمر فرج حتى 31 يوليو المقبل على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة:
كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن إعارة عمر فرج وكيله: من الممكن انتقال قندوسي إلى الزمالك الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة زيزو يعادل حمادة إمام في قائمة هدافي الزمالك التاريخيين

كما أوضح النادي السويدي عن انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق خلال أسبوع.

وينطلق الدوري السويدي في 30 مارس المقبل.

وكان FilGoal.com قد علم بموافقة الزمالك على إعارة اللاعب واستعداده للمغادرة بعد مباراة بلاك بولز الموزمبيقي في كأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك ضم عمر فرج من أيك السويدي في فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب الفلسطيني كان قد لعب ضمن صفوف ديجيرفورس لمدة موسم على سبيل الإعارة في 2022.

وخلال موسمه مع ديجيرفورس لعب فرج 16 مباراة وسجل 4 أهداف.

وانضم فرج للزمالك في بداية الموسم الحالي قادما من أيك سوليلينا السويدي.

ولم يشارك صاحب الـ 22 عاما منذ بداية الموسم إلا في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا خلال 183 دقيقة.

وتوج فرج مع الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في مباراة شارك خلالها كبديل.

ديجرفورس الزمالك عمر فرج
نرشح لكم
غزل المحلة يعلن عبر في الجول: نتوجه إلى القاهرة لخوض مواجهة بيراميدز بشكل طبيعي فرج عامر يكشف رغبته في ضم مهاجم الأهلي.. وحقيقة طلب الأحمر لضم ربيعة كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن إعارة عمر فرج وكيله: من الممكن انتقال قندوسي إلى الزمالك سموحة يكسر سلسلة الهزائم بزيادة أوجاع مودرن سبورت الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة انتهت في الدوري المصري – سموحة (1)-(0) مودرن خبر في الجول - الزمالك يوافق على إعارة عمر فرج لـ ديجرفورس السويدي
أخر الأخبار
غزل المحلة يعلن عبر في الجول: نتوجه إلى القاهرة لخوض مواجهة بيراميدز بشكل طبيعي 16 دقيقة | الدوري المصري
مودريتش: خسارة كلاسيكو السوبر مؤلمة.. أتمنى أن ننهض بعدها 25 دقيقة | الدوري الإسباني
فرج عامر يكشف رغبته في ضم مهاجم الأهلي.. وحقيقة طلب الأحمر لضم ربيعة 44 دقيقة | الدوري المصري
بعثة بيراميدز تصل القاهرة قادمة من أنجولا 47 دقيقة | الكرة المصرية
مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 16 للدوري الألماني 59 دقيقة | المحترفون
"لم يعد معنا".. حارس مرمى فرانكفورت يفجر مفاجأة حول مستقبل مرموش ساعة | ميركاتو
كرة يد - الاتحاد يعتمد لائحة مكافآت بطولة العالم وتشكيل المنتخبات الوطنية واللجان ساعة | كرة يد
ديجرفورس يعلن مدة استعارة عمر فرج من الزمالك.. وموعد وصوله 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" 4 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي