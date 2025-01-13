ديجرفورس يعلن مدة استعارة عمر فرج من الزمالك.. وموعد وصوله

أعلن نادي ديجرفورس السويدي ضم عمر فرج مهاجم الزمالك بصورة رسمية على سبيل الإعارة.

عمر فرج النادي : الزمالك الزمالك

وكان الزمالك قد أعلن أمس الأحد عن إعارة المهاجم الفلسطيني بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس للحصول على فرصة أكبر للعب.

وكشف نادي ديجرفورس عن ضم عمر فرج حتى 31 يوليو المقبل على سبيل الإعارة.

كما أوضح النادي السويدي عن انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق خلال أسبوع.

وينطلق الدوري السويدي في 30 مارس المقبل.

وكان FilGoal.com قد علم بموافقة الزمالك على إعارة اللاعب واستعداده للمغادرة بعد مباراة بلاك بولز الموزمبيقي في كأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك ضم عمر فرج من أيك السويدي في فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب الفلسطيني كان قد لعب ضمن صفوف ديجيرفورس لمدة موسم على سبيل الإعارة في 2022.

وخلال موسمه مع ديجيرفورس لعب فرج 16 مباراة وسجل 4 أهداف.

وانضم فرج للزمالك في بداية الموسم الحالي قادما من أيك سوليلينا السويدي.

ولم يشارك صاحب الـ 22 عاما منذ بداية الموسم إلا في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا خلال 183 دقيقة.

وتوج فرج مع الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في مباراة شارك خلالها كبديل.