تير شتيجن: هذا ما يمثله الفوز بالسوبر.. والكلاسيكو جعلني أريد العودة

أبدى مارك أندريه تير شتيجن قائد برشلونة سعادته بالفوز الكبير على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال تير شتيجن في تصريحاته بعد المباراة: "أنا سعيد جداً. استحقينا الفوز وتحقيق اللقب وكنا رائعين على أرض الملعب. أنا فخور بالفريق".

وأضاف "نأمل أن يعني هذا اللقب الكثير. من الجيد لكل فرد في الفريق أن يحصل على لقب، ففي بعض الأحيان يكون من الرائع أن تلمسه وتشعر به، لأنه يجعلك أكثر جوعا لتحقيق المزيد".

وأوضح "لا يزال لدينا الكثير لنحققه هذا الموسم. هناك العديد من الألقاب التي يجب القتال من أجلها. وبالطبع سيبذل اللاعبون قصارى جهدهم من أجل رفع المزيد من الألقاب".

وأكمل "علينا أن نكون في أفضل حالاتنا في كل مباراة، لكن هذا يمنحنا الثقة والهدوء للعمل، ونحن نعلم أيضا أننا نقوم بعمل جيد جدا".

واختتم "هذا يعطيني دافع إضافي من أجل العودة. أريد أن أكون مع الفريق".

ويغيب تير شتيجن بسبب إصابة طويلة الأمد أنهت موسمه مبكرا.

وحسم برشلونة الكلاسيكو لصالحه بنتيجة 5-2 في النهائي الذي احتضنه ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

خماسية برشلونة سجلها رافينيا هدفين، وهدف لكل من لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وأليخاندرو بالدي.

بينما سجل ثنائية ريال مدريد كيليان مبابي ورودريجو.

وحقق برشلونة لقب السوبر للمرة رقم 15 في تاريخه وهو أكثر الأندية المتوجة بالبطولة في إسبانيا.