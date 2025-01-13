فليك: اللعب ضد ريال مدريد بـ 10 لاعبين ليس سهلا ولكن

أبدى هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة سعادته بالفوز الكبير على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أنا سعيد للغاية بتحقيق أول لقب لنا مع برشلونة. عملنا بشكل جيد جدا".

وأضاف "اليوم لا يمكنني سوى تهنئة الفريق. فقد دافعنا وهاجمنا معا".

وأوضح "عندما تم طرد الحارس فويتشيك تشيزني لم يكن الأمر سهلا. وأكثر ما أفتخر به هو الطريقة التي دافعنا بها. أنا سعيد جدا بالعديد من الأشياء، لكن خاصة بهذا الأمر".

وأكمل "لا أريد النظر إلى الماضي. اليوم يوم رائع لأننا فزنا على أحد أفضل الفرق في العالم للمرة الثانية هذا الموسم، وحققنا لقبا ولكن لا أريد النظر إلى الماضي".

وواصل "ليس من السهل اللعب بعشرة لاعبين ضد ريال مدريد. لدينا حارسان رائعان".

واختتم "الفريق مذهل. نحن دائمًا نحافظ على وحدتنا، وهذا هو الأهم. الهدف هو التعلم من كل مباراة والتحسن يوما بعد يوم".

وحسم برشلونة الكلاسيكو لصالحه بنتيجة 5-2 في النهائي الذي احتضنه ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

خماسية برشلونة سجلها رافينيا هدفين، وهدف لكل من لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وأليخاندرو بالدي.

بينما سجل ثنائية ريال مدريد كيليان مبابي ورودريجو.

وحقق برشلونة لقب السوبر للمرة رقم 15 في تاريخه وهو أكثر الأندية المتوجة بالبطولة في إسبانيا.