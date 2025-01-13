أنشيلوتي: لم نلعب كرة قدم في الشوط الأول.. ولهذا استحق برشلونة الفوز

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حزنه عقب خسارة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ليلة سيئة، نحن حزينون مثل جميع مشجعينا. إنها خيبة أمل ولا يجب إخفاء ذلك، لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف "أحيانا تستطيع الفوز وأحيانا عليك التعلم من الهزيمة. علينا أن ننظر إلى الأمام، لا يوجد شيء آخر، فقط علينا المضي قدما".

وأوضح "لم ندافع جيدا وهذا أضرنا في المباراة. لقد سجلوا الأهداف بسهولة. لم ندافع جيدا لا في الضغط العالي ولا في التكتل الدفاعي المنخفض".

وعما قاله بين الشوطين قال: "أولا طلبت منهم محاولة لعب كرة القدم لأننا في الشوط الأول لم نلعب كرة قدم. كنا نرسل الكرات الطويلة لكن هذه لم تكن الفكرة، الفكرة كانت اللعب ولم نفعل ذلك".

وتابع "قلت لهم إنه يمكن أن نخسر المباريات، لكن ليس بالطريقة التي لعبنا بها الشوط الأول".

واختتم "قبل المباراة قلت إن علينا الدفاع بشكل جيد للفوز بهذه المباراة. لقد دافعنا بشكل سيئ وبرشلونة استحق الفوز بهذه المباراة".

وحسم برشلونة الكلاسيكو لصالحه بنتيجة 5-2 في النهائي الذي احتضنه ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

خماسية برشلونة سجلها رافينيا هدفين، وهدف لكل من لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وأليخاندرو بالدي.

بينما سجل ثنائية ريال مدريد كيليان مبابي ورودريجو.

وحقق برشلونة لقب السوبر للمرة رقم 15 في تاريخه وهو أكثر الأندية المتوجة بالبطولة في إسبانيا.