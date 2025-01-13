كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن إعارة عمر فرج

الإثنين، 13 يناير 2025 - 02:03

كتب : إبراهيم رمضان

عمر فرج - الزمالك

أعلن نادي الزمالك إعارة لاعبه الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق لنادي ديجرفورس السويدي حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب المركز الإعلامي للنادي، فقد جاء ذلك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على إعارة اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحب الجهاز الفني بإعارة عمر فرج للحصول على فرصة أكبر للعب في الفترة المقبلة، وأنهى مجلس إدارة الزمالك كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم للنادي السويدي.

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وكان FilGoal.com قد علم بموافقة الزمالك على إعارة اللاعب واستعداده للمغادرة بعد مباراة بلاك بولز الموزمبيقي في كأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك ضم عمر فرج من أيك السويدي في فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب الفلسطيني كان قد لعب ضمن صفوف ديجيرفورس لمدة موسم على سبيل الإعارة في 2022.

وخلال موسمه مع ديجيرفورس لعب فرج 16 مباراة وسجل 4 أهداف.

وانضم فرج للزمالك في بداية الموسم الحالي قادما من أيك سوليلينا السويدي.

ولم شارك صاحب الـ 22 عاما منذ بداية الموسم إلا في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

وتوج فرج مع الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في مباراة شارك خلالها كبديل.

الزمالك عمر فرج
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