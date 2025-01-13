وكيله: من الممكن انتقال قندوسي إلى الزمالك

الإثنين، 13 يناير 2025 - 00:10

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أحمد قندوسي

كشف نصر يحيى وكيل أعمال أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا أن من الممكن أن ينتقل إلى الزمالك في أي فترة انتقالات.

وقال يحيى لقناة أون تايم سبورتس 2: "تفكير الأهلي في الفترة الأخيرة في إعادة قندوسي غير حقيقي سمعنا عن الأمر فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأهلي لم يخطرنا بالأمر بشكل رسمي".

وأضاف "لم يتحدث معنا أي شخص من الزمالك بشأن ضم قندوسي".

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وأكمل "الانتقال إلى الزمالك فيما بعد؟ من الممكن أن يحدث".

وأوضح "العقد الجديد مع سيراميكا لن يتضمن منعه من الانتقال إلى الزمالك أو أي ناد".

وتابع "بيراميدز لم يطلب التعاقد مع قندوسي، لكن تلقينا عرضا من أوروبا وعرضين من الخليج، من الممكن أن تحدث مستجدات عقب انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا بشكل دائم".

وأنهى حديثه قائلا: "لا توجد أي دعوى رفعت على قندوسي من قبل الأهلي بسبب تصريحاته السابقة، ولست متابعا إذا فعل أمير توفيق ذلك".

وتغلب سيراميكا كليوباترا على مضيفه طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد قندوسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

وبذلك يستمر سيراميكا كليوباترا بلا خسارة للمباراة السابعة على التوالي، منذ خسارته أمام الأهلي في الجولة الأولى.

أما طلائع الجيش فيستمر بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.

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