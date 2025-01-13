كرة نسائية – منتخب مصر للناشئات بخماسية من الكاميرون في تصفيات كأس العالم
الإثنين، 13 يناير 2025 - 00:10
كتب : FilGoal
خسر منتخب مصر للكرة النسائية ناشئات بنتيجة 5-0 أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم.
وتلقى منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما هزيمة ثقيلة أمام الكاميرون في ذهاب الدور الأول للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأقيمت المباراة في القاهرة، على أن تقام مباراة العودة في الكاميرون.
أما مباراة العودة فتقام في الكاميرون يوم 18 يناير الجاري.
ويتولى مصطفى منير تدريب منتخب مصر للناشئات.
جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما تقام في المغرب عام 2026.
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