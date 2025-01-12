كلاسيكو تاريخي مع يامال ورافينيا.. برشلونة بطلا للسوبر الإسباني بخماسية في ريال مدريد

توج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني لموسم 2024-2025 بعد الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد في نهائي البطولة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وحسم برشلونة الكلاسيكو لصالحه بنتيجة 5-2 في النهائي الذي احتضنه ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وحقق برشلونة لقب السوبر للمرة رقم 15 في تاريخه وهو أكثر الأندية المتوجة بالبطولة في إسبانيا.

خماسية برشلونة سجلها رافينيا هدفين، وهدف لكل من لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وأليخاندرو بالدي.

بينما سجل ثنائية ريال مدريد كيليان مبابي ورودريجو.

وشهدت المباراة تألق الثنائي لامين يامال ورافينيا من برشلونة الذي قاد البارسا لحسم المباراة لصالحه رغم التأخر بهدف مبكر.

وصف المباراة

بدأت المباراة بنشاط هجومي من برشلونة وسدد لامين يامال كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها كورتوا ببراعة.

وواصل برشلونة تهديد مرمى ريال مدريد مبكرا وهذه المرة بضربة رأسية من رافينيا وهو في مواجهة المرمى لكن كورتوا تألق وأنقذ مرماه من هدف مؤكد.

لكن ريال مدريد رد بكل قوة وسجل هدف التقدم في الدقيقة 5 من هجمة مرتدة سريعة عن طريق كيليان مبابي.

وجاء الهدف بعد ركلة ركنية لبرشلونة استغلها ريال مدريد ليصنع هجمة مرتدة بتمريرة من فينيسيوس إلى مبابي الذي انطلق بالكرة ومر من أليخاندرو بالدي وسدد الكرة في شباك فوتشيك تشيزني مسجلا هدف تقدم الملكي.

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واستمرت محاولات برشلونة في التسجيل وتوغل رافينيا داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت جوار القائم مهدرا فرصة التعادل.

وسقط كيليان مبابي نجم ريال مدريد على الأرض مصابا في الدقيقة 15 وغادر الملعب لتلقي العلاج، قبل أن يعود ويكمل المباراة.

وأخيرا نجح برشلونة في التسجيل وإدراك التعادل عن طريق لامين يامال في الدقيقة 22.

الهدف جاء بعدما استلم يامال الكرة ومر بمهارة كبيرة من تشواميني ثم وضع الكرة بهدوء في شباك كورتوا مسجلا التعادل.

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هذه المرة رد ريال مدريد بفرصة خطيرة من ركنية ورأسية قوية من تشواميني أبعدها تشيزني.

وتلقى برشلونة ضربة قوية بإصابة مدافعه إينجو مارتينيز الذي غادر الملعب في الدقيقة 28 وشارك بدلا منه رونالد أراوخو.

وتوقف اللعب في الدقيقة 35 لمراجعة احتمال وجود ركلة جزاء لبرشلونة.

وبالفعل عاد الحكم واحتسب ركلة جزاء لبرشلونة بعد تدخل من كامافينجا على جافي.

وتقدم ليفاندوفسكي لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 36.

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هدددددف!⚽️

ثاني الأهداف البرشلونية.. 🔥

ليفاندوفسكي يسجل ثاني الأهداف من علامة الجزاء ⚽️



برشلونة 2 × 1 ريال مدريد#السوبر_الإسباني_بجدة#برشلونة_مدريد | #SSC pic.twitter.com/uapN7RwfHd — SSC (@ssc_sports) January 12, 2025

وسريعا أضاف برشلونة الهدف الثالث في الدقيقة 39 وهذه المرة عن طريق رافينيا.

وسجل رافينيا الهدف بضربة رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من جول كوندي من ناحية اليمين لم يستطع كورتوا التصدي لها.

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عقب الهدف الثالث انتفض ريال مدريد في محاولة للتسجيل وهاجم بقوة على مرمى برشلونة.

ورد برشلونة بهجمة مرتدة سريعة ووصلت الكرة إلى أليخاندرو بالدي الذي سدد بقوة لكن كورتوا أبعدها إلى ركنية.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول انطلق لاعبو برشلونة بهجمة مرتدة مستغلين تقدم ريال مدريد للهجوم ليسجل بالدي الهدف الرابع.

ووصلت الكرة إلى لامين يامال الذي راوغ في منتصف الملعب بمهارة كبيرة ثم مرر الكرة إلى رافينيا الذي مر فاسكيز بطريقة رائعة ومرر الكرة إلى بالدي الذي أصبح في مواجهة المرمى ليضع الكرة على يسار كورتوا مسجلا أجمل أهداف الشوط الأول الذي انتهى بتقدم برشلونة برباعية مقابل هدف.

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مع بداية الشوط الثاني دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بـ داني سيبايوس بدلا من إدوارد كامافينجا.

وكاد رودريجو أن يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 48 بعدما قابل عرضية فينيسيوس بتسديدة مباشرة قوية لتصطدم الكرة في القائم.

وترتد الهجمة سريعا في الدقيقة ذاتها لينفرد رافينيا بالمرمى ويراوغ روديجير بطريقة رائعة ويضع الكرة بشكل أروع في شباك كورتوا مسجلا هدف برشلونة الخامس.

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طرد واشتعال المباراة

واشتعلت المباراة بشكل كبير وأخذت مسارا مختلفا في الدقيقة 55 بعدما انفرد مبابي بالمرمى وتعرض للعرقلة من قبل تشيزني حارس برشلونة خارج منطقة الجزاء.

ولم يحتسب الحكم أي شيء وتوقف اللعب وسط اعتراض من لاعبي ريال مدريد على القرار.

وبالفعل خرج الحكم لمراجعة الفيديو وعاد ليقرر طرد تشيزني حارس برشلونة، ليكمل البارسا المباراة بعشرة لاعبين.

وفورا أجرى هانز فليك مدرب برشلونة تبديل مزدوج بنزول الحارس الثاني إيناكي بينيا وداني أولمو بدلا من جافي ولامين يامال.

ومن المخالفة أمام المرمى نجح رودريجو في تسجيل هدف ريال مدريد الثاني بطريقة أكثر من رائعة في الدقيقة 60.

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وشارك أيضا لوكا مودريتش بدلا من تشواميني في تبديل جديد لريال مدريد.

واستمرت محاولات ريال مدريد لتسجيل الهدف الثالث مع اعتماد برشلونة على المرتدات.

وغادر أيضا فينيسيوس في الدقيقة 75 وشارك بدلا منه براهيم دياز.

وخرج أيضا رافينيا من برشلونة وشارك بدلا منه فران توريس.

وفي الدقائق المتبقية استمر ريال مدريد في الهجوم محاولا التسجيل في شباك برشلونة ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة 5-2.

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