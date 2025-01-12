الناجي الوحيد من لعنة السوبر.. إنتر ينتصر على فينيسيا وحقق رقما قياسيا

الأحد، 12 يناير 2025 - 22:20

كتب : محمد رؤوف

ماتيو دارميان - إنتر

انتصر إنتر على منافسه فينيسيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ماتيو دارميان هدف النيراتزوري الوحيد.

ويعتبر إنتر الفائز الوحيد من الفرق التي شاركت في بطولة السوبر الإيطالي التي توج بها ميلان.

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وتعادل ميلان في المباراة التي تلت تتويجه بالبطولة ضد كالياري بهدف لكل فريق.

وكذلك سقط يوفنتوس في فخ التعادل ضد تورينو في دربي ديلا مولي بهدف لكل فريق.

ولم يختلف الأمر كثيرا مع أتالانتا الذي تعادل مع أودينيزي بدون أهداف.

وللمباراة السادسة تواليا بعيدا عن ملعبه، يخرج إنتر بشباكه دون استقبال أي هدف لأول مرة في تاريخه.

وأحرز إنتر هدفه في الدقيقة 16 بعد متابعة لتسديدة لاوتارو مارتينيز التي تصدى لها الحارس.

وهذا يعني أن نتائج جميع المباريات كانت لصالح إنتر، حتى يلعب نابولي مباراته ضد هيلاس فيرونا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 43 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويبتعد إنتر عن نابولي بفارق نقطة واحدة، لكن إنتر لعب مباراتين أقل.

بينما تجمد رصيد فينيسيا عند النقطة 14 في المركز الـ19 أي قبل الأخير.

إنتر فينيسيا الدوري الإيطالي دارميان
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