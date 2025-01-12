سموحة يكسر سلسلة الهزائم بزيادة أوجاع مودرن سبورت

الأحد، 12 يناير 2025 - 22:11

كتب : FilGoal

سموحة 1-0 مودرن

حقق سموحة فوزا هاما على مودرن سبورت بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

سجل حسام حسن هدف المباراة الوحيد بصناعة محمود صابر في الدقيقة 44.

المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية، شهدت عودة سموحة للانتصارات بعد 6 مباريات متتالية بلا فوز، و3 هزائم متتالية.

ولم يفُز سموحة منذ الجولة الأولى حين تغلب على حرس الحدود 3-1.

بعدها خسر أمام الزمالك وعادل مع طلائع الجيش والجونة.

ثم خسر 3 مباريات متتالية أمام غزل المحلة وفاركو والأهلي.

وبذلك يرفع سموحة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

أما مودرن سبورت فازداد موقفه سوءا، حيث يحتل المركز الثامن عشر والأخير برصيد 4 نقاط فقط.

وفشل مودرن سبورت في تحقيق أي فوز في الموسم الحالي خلال 8 مباريات، بواقع 4 تعادلات و4 هزائم.

الهزيمة هي الرابعة له في آخر 5 مباريات، والثانية على التوالي.

سموحة مودرن سبورت الدوري المصري
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