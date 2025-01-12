الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة منافسه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وفاز الزمالك على منافسه بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز في المباراتين خلال المجموعات إذ انتصر الأبيض في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد بلاك بولز عند النقطة الرابعة كمتذيل للمجموعة.

وأتى المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما إنييمبا في المركز الثالث بـ6 نقاط.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 16 يناير المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.