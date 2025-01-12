الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة

الأحد، 12 يناير 2025 - 21:58

كتب : FilGoal

حسام أشرف - شيكابالا - الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة منافسه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وفاز الزمالك على منافسه بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

أخبار متعلقة:
زيزو يعادل حمادة إمام في قائمة هدافي الزمالك التاريخيين الكونفدرالية - الزمالك يفوز على بلاك بولز ويتأهل لدور الـ 8 متصدرا لمجموعته الكونفدرالية - بثنائية في دقيقتين.. حسام أشرف يسجل للمرة الأولى في إفريقيا مع الزمالك خبر في الجول - الزمالك يوافق على إعارة عمر فرج لـ ديجرفورس السويدي

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز في المباراتين خلال المجموعات إذ انتصر الأبيض في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد بلاك بولز عند النقطة الرابعة كمتذيل للمجموعة.

وأتى المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما إنييمبا في المركز الثالث بـ6 نقاط.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 16 يناير المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

الزمالك حرس الحدود الدوري المصري بلاك بولز الكونفدرالية
نرشح لكم
وكيله: من الممكن انتقال قندوسي إلى الزمالك كرة نسائية – منتخب مصر للناشئات بخماسية من الكاميرون في تصفيات كأس العالم سموحة يكسر سلسلة الهزائم بزيادة أوجاع مودرن سبورت مؤتمر جروس: على بعض اللاعبين إثبات جدارتهم للمشاركة حسام أشرف: أشكر جروس.. وأهدافي هدية لشقيقتي المريضة أمير عزمي: حسام أشرف ينال ثقة جروس زيزو يعادل حمادة إمام في قائمة هدافي الزمالك التاريخيين الحسم في الجولة الأخيرة.. المصري يعود من نيجيريا بالتعادل مع إنييمبا
أخر الأخبار
وكيله: من الممكن انتقال قندوسي إلى الزمالك 57 دقيقة | الكرة المصرية
كرة نسائية – منتخب مصر للناشئات بخماسية من الكاميرون في تصفيات كأس العالم 57 دقيقة | رياضة نسائية
كلاسيكو تاريخي مع يامال ورافينيا.. برشلونة بطلا للسوبر الإسباني بخماسية في ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
الناجي الوحيد من لعنة السوبر.. إنتر ينتصر على فينيسيا وحقق رقما قياسيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سموحة يكسر سلسلة الهزائم بزيادة أوجاع مودرن سبورت 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة 3 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جروس: على بعض اللاعبين إثبات جدارتهم للمشاركة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
حسام أشرف: أشكر جروس.. وأهدافي هدية لشقيقتي المريضة 4 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" 4 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي