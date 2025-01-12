أمير عزمي: حسام أشرف ينال ثقة جروس

الأحد، 12 يناير 2025 - 20:37

كتب : FilGoal

أمير عزمي مجاهد المدير الفني للداخلية

يرى أمير عزمي المدرب العام لـ الزمالك أن الفريق عانى من البطء الشديد ضد بلاك بولز.

وفاز الزمالك على منافسه بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقال أمير عزمي لـ بي إن سبورتس: " الشوط الأول عانينا من البطء الشديد، وتوقعنا لعب بلاك بولز بثلاثي دفاعي وكان يجب أن نلعب بسرعة كبيرة لنستغل ثقل حركة مدافعي الفريق الموزمبيقي".

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وأضاف "المباراة تؤكد الصدارة وأهم المكاسب منح الفرصة لبعض اللاعبين مثل محمد السيد وكذلك استعادة محمود بنتايك".

وأكمل "الأدوار المقبلة ستكون الفرق أقوى".

وواصل "حسام أشرف في الموسم الماضي كان ثانيا في قائمة هدافي الدوري المصري، ينال ثقة جروس، ومن المهم أن تكون هناك منافسة بين الجميع لتجديد الدوافع، ونحتاج لجميع اللاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "كان لدينا الرغبة في حسم التأهل قبل الجولة الأخيرة لتجهيز اللاعبين ومواجهة إنييمبا بأريحية أكبر".

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز في المباراتين خلال المجموعات إذ انتصر الأبيض في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد بلاك بولز عند النقطة الرابعة كمتذيل للمجموعة.

وأتى المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما إنييمبا في المركز الثالث بـ6 نقاط.

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