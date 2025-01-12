انتهت كلاسيكو السوبر - ريال مدريد (2)-(5) برشلونة.. البارسا يحصد اللقب
الأحد، 12 يناير 2025 - 20:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني المقام في ملعب الجوهرة المشعة في جدة بالمملكة العربية السعودية.
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نهاية المباراة بفوز برشلونة
ق 96: بينيا يتألق أمام مبابي
ق 75: خروج فينيسيوس ونزول براهيم دياز
ق 60: جووووووووووول رودريجو والثاني من ركلة حرة مباشرة
ق 59: نزول داني أولمو والحارس إيناكي بينيا وخروج لامين يامال وجافي
ق 56: طرد تشيزني
ق 55: انفراد من مبابي وإعاقة من تشيزني والحكم يراجع الفيديو
ق 48: جووووووووووووول رافينيا والخامس بطريقة رائعة
ق 48: القائم يمنع رودريجو من التسجيل
نزول داني سيبايوس بدلا من كامافينجا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 4-1
ق 45+10: جوووووووووووول الرابع أليخاندرو بالدي
ق 45+6: فرصة خطيرة من بالدي وتسديدة يتصدى لها كورتوا
ق 39: جووووووووووول الثالث رافينيا
ق 36: جووووووووووووول ليفاندوفسكي والثاني
ق 36: ركلة جزاااااااااااء
ق 35: مراجعة ركلة جزاء بعد ضرب جافي من كامافينجا
ق 28: إصابة إينجو مارتينيز ونزول أراوخو
ق 24: رأسية قوية من تشواميني بعد ركنية يبعدها تشيزني
ق 22: جوووووول لامين يامال والتعادل
ق 16: إصابة كيليان مبابي
ق 9: تسديدة من داخل منطقة الجزاء وفرصة التعادل تضيع من رافينيا
ق 5: جوووووول مبابي والأول
ق 4: كورتوا يتصدى أما رأسية رافينيا
ق 2: لامين يامال يسدد وكورتوا يتصدى
انطلاق المباراة