انتهت كلاسيكو السوبر - ريال مدريد (2)-(5) برشلونة.. البارسا يحصد اللقب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني المقام في ملعب الجوهرة المشعة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز برشلونة

ق 96: بينيا يتألق أمام مبابي

ق 75: خروج فينيسيوس ونزول براهيم دياز

ق 60: جووووووووووول رودريجو والثاني من ركلة حرة مباشرة

ق 59: نزول داني أولمو والحارس إيناكي بينيا وخروج لامين يامال وجافي

ق 56: طرد تشيزني

ق 55: انفراد من مبابي وإعاقة من تشيزني والحكم يراجع الفيديو

ق 48: جووووووووووووول رافينيا والخامس بطريقة رائعة

ق 48: القائم يمنع رودريجو من التسجيل

نزول داني سيبايوس بدلا من كامافينجا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 4-1

ق 45+10: جوووووووووووول الرابع أليخاندرو بالدي

ق 45+6: فرصة خطيرة من بالدي وتسديدة يتصدى لها كورتوا

ق 39: جووووووووووول الثالث رافينيا

ق 36: جووووووووووووول ليفاندوفسكي والثاني

ق 36: ركلة جزاااااااااااء

ق 35: مراجعة ركلة جزاء بعد ضرب جافي من كامافينجا

ق 28: إصابة إينجو مارتينيز ونزول أراوخو

ق 24: رأسية قوية من تشواميني بعد ركنية يبعدها تشيزني

ق 22: جوووووول لامين يامال والتعادل

ق 16: إصابة كيليان مبابي

ق 9: تسديدة من داخل منطقة الجزاء وفرصة التعادل تضيع من رافينيا

ق 5: جوووووول مبابي والأول

ق 4: كورتوا يتصدى أما رأسية رافينيا

ق 2: لامين يامال يسدد وكورتوا يتصدى

انطلاق المباراة