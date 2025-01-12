انتهت كلاسيكو السوبر - ريال مدريد (2)-(5) برشلونة.. البارسا يحصد اللقب

الأحد، 12 يناير 2025 - 20:25

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر الإسباني المقام في ملعب الجوهرة المشعة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة – تشيزني يحرس المرمى أمام ريال مدريد كلاسيكو السوبر تشكيل ريال مدريد - تشواميني وبيلينجهام أساسيان ضد برشلونة

نهاية المباراة بفوز برشلونة

ق 96: بينيا يتألق أمام مبابي

ق 75: خروج فينيسيوس ونزول براهيم دياز

ق 60: جووووووووووول رودريجو والثاني من ركلة حرة مباشرة

ق 59: نزول داني أولمو والحارس إيناكي بينيا وخروج لامين يامال وجافي

ق 56: طرد تشيزني

ق 55: انفراد من مبابي وإعاقة من تشيزني والحكم يراجع الفيديو

ق 48: جووووووووووووول رافينيا والخامس بطريقة رائعة

ق 48: القائم يمنع رودريجو من التسجيل

نزول داني سيبايوس بدلا من كامافينجا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 4-1

ق 45+10: جوووووووووووول الرابع أليخاندرو بالدي

ق 45+6: فرصة خطيرة من بالدي وتسديدة يتصدى لها كورتوا

ق 39: جووووووووووول الثالث رافينيا

ق 36: جووووووووووووول ليفاندوفسكي والثاني

ق 36: ركلة جزاااااااااااء

ق 35: مراجعة ركلة جزاء بعد ضرب جافي من كامافينجا

ق 28: إصابة إينجو مارتينيز ونزول أراوخو

ق 24: رأسية قوية من تشواميني بعد ركنية يبعدها تشيزني

ق 22: جوووووول لامين يامال والتعادل

ق 16: إصابة كيليان مبابي

ق 9: تسديدة من داخل منطقة الجزاء وفرصة التعادل تضيع من رافينيا

ق 5: جوووووول مبابي والأول

ق 4: كورتوا يتصدى أما رأسية رافينيا

ق 2: لامين يامال يسدد وكورتوا يتصدى

انطلاق المباراة

ريال مدريد برشلونة نهائي السوبر الكلاسيكو
نرشح لكم
كلاسيكو تاريخي مع يامال ورافينيا.. برشلونة بطلا للسوبر الإسباني بخماسية في ريال مدريد تشكيل برشلونة – تشيزني يحرس المرمى أمام ريال مدريد كلاسيكو السوبر مواعيد مباريات الأحد 12 يناير 2025.. الزمالك والمصري بالكونفدرالية وكلاسيكو في السوبر تحديد موعد شهادة فينيسيوس أمام المحكمة بشأن تعرضه لإهانات عنصرية في برشلونة أخبار تسر ريال مدريد قبل الكلاسيكو.. جاهزية بيلينجهام ومودريتش وتشواميني منافس يفاجئ أرسنال.. برشلونة يريد التعاقد مع راشفورد رغم قرار المجلس.. خطة رابطة الدوري الإسباني لإلغاء تسجيل أولمو موندو ديبورتيفو: برشلونة رفض عرض يوفنتوس الأول لضم أراوخو.. وهذا شرطه
أخر الأخبار
كلاسيكو تاريخي مع يامال ورافينيا.. برشلونة بطلا للسوبر الإسباني بخماسية في ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
الناجي الوحيد من لعنة السوبر.. إنتر ينتصر على فينيسيا وحقق رقما قياسيا ساعة | الكرة الأوروبية
سموحة يكسر سلسلة الهزائم بزيادة أوجاع مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد حرس الحدود والقناة الناقلة 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جروس: على بعض اللاعبين إثبات جدارتهم للمشاركة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
حسام أشرف: أشكر جروس.. وأهدافي هدية لشقيقتي المريضة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
أمير عزمي: حسام أشرف ينال ثقة جروس 3 ساعة | الكرة المصرية
زيزو يعادل حمادة إمام في قائمة هدافي الزمالك التاريخيين 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 صلاح يهاجم كاراجر: بدأت أعتقد أنك مهووس بي 3 مصدر من الرابطة يوضح لـ في الجول هل يتم معاقبة إمام عاشور بسبب احتفال "البالونة" 4 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي