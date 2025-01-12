تشكيل برشلونة – تشيزني يحرس المرمى أمام ريال مدريد كلاسيكو السوبر

الأحد، 12 يناير 2025 - 20:02

كتب : FilGoal

برشلونة ضد بلباو - السوبر الإسباني

دفع هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بالحارس البولندي فوتشيك تشيزني في نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني المقام في ملعب الجوهرة المشعة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

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المرمى: فوتشيك تشيزني

الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إينجو مارتينيز – أليخاندرو بالدي

الوسط: بيدري – جافي – مارك كاسادو

الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال

بينما يجلس داني أولمو على مقاعد بدلاء برشلونة.

وجاءت مقاعد بدلاء برشلونة كالآتي:

رونالد أراوخو – فران توريس – إيناكي بينيا – فيرمن لوبيز – باو فيكتور – داني أولمو – فرينكي دي يونج – إريك جارسيا – أسترالاجا – هيكتور فورت – جيرارد مارتين

وكان برشلونة تأهل للنهائي بعد الفوز على أتليتك بلباو بهدفين دون رد، بينما وصل ريال مدريد للنهائي بالفوز على ريال مدريد 3-0.

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