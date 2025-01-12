الحسم في الجولة الأخيرة.. المصري يعود من نيجيريا بالتعادل مع إنييمبا

الأحد، 12 يناير 2025 - 20:01

كتب : FilGoal

المصري - إنييمبا

تعادل المصري مع إنييمبا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وارتفع رصيد المصري للنقطة السادسة في المركز الثاني بجدول الترتيب، كما ارتفع رصيد إنييمبا للنقطة الخامسة في المركز الثالث.

ويحتاج المصري لتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة لضمان التأهل دون النظر عن نتيجة المباراة الأخرى أو التعادل مع تعادل الزمالك أو فوزه على إنييمبا.

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التشكيل

المصري بدأ بثلاثي هجومي مكون من فخر الدين بن يوسف وصلاح محسن ومحمد الشامي.

أحداث المباراة

المصري بادر بالهجوم من البداية كاد صلاح محسن أن يسجل بعد 4 دقائق بمقصية جاءت فوق المرمى.

وفي الدقيقة الثامنة تقدم المصري بالفعل عن طريق محمد هاشم برأسية مستغلا عرضية من خالد الغندور.

وتعرض سامادو أتدجيكو لاعب المصري للإصابة في الدقيقة 32 ليخرج ويدخل محمد مخلوف بدلا منه.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين فقط تعادل إنييمبا عن طريق إيفاني إيهيميكويلي برأسية أخرى.

ودخل عبد الرحيم دغموم كبديل في الدقيقة 60 بدلا من فخر الدين بن يوسف.

وبعد 5 دقائق من دخوله حصل دغموم على ركلة جزاء بعد مراوغة رائعة داخل منطقة الجزاء.

وأهدر محمود حمادة ركلة الجزاء بعد تألق الحارس في التصدي لها.

المصري سيلعب في المباراة الأخيرة ضد بلاك بولز يوم الأحد المقبل 19 يناير على ملعبه، بينما يلتقي إنييمبا مع الزمالك بنفس اليوم على استاد القاهرة.

المصري إنييمبا كأس الكونفدرالية الإفريقية
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