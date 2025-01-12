لايبزيج يسحق بريمن ويتساوى مع فرانكفورت

تغلب لايبزيج على ضيفه فيردر بريمن بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الألماني.

تقدم تشافي سيمونز للايبزيج في الدقيقة 24، بعد تمريرة من لويس أوبيندا.

وتعادل ميتشيل فايسر في الدقيقة 26، بعد تمريرة من ماركو جرول.

وفي الدقيقة 35 استرد سيمونز التقدم بعد تمريرة من أرثر فيرميرين.

وفي الدقيقة 47 سجل بنجامين سيسكو الهدف الثالث بتسديدة قوية للغاية.

وأضاف كريستوف باومجارتنر الهدف الرابع في الدقيقة 90، بعد تمريرة من أندري سيلفا.

وأخيرا سجل أوليفر بوركي الهدف الثاني لفيردر بريمن في الدقيقة 93.

بذلك يرفع لايبزيج رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن أينتراخت فرانكفورت الثالث، و9 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

أما فيردر بريمن فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثامن.