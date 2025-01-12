الكونفدرالية - بثنائية في دقيقتين.. حسام أشرف يسجل للمرة الأولى في إفريقيا مع الزمالك

سجل حسام أشرف لاعب الزمالك هدفين في دقيقتين ضد بلاك بولز الموزمبيقي.

ويواجه الزمالك منافسه بلاك بولز في المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وللمرة الأولى يسجل أشرف إفريقيا.

وأحرز أشرف في الدقيقة 51 بعد عرضية أرضية من أحمد مصطفى (زيزو) ارتدت من حارس المرمى ووصلت إلى أشرف وسجلها بسهولة في المرمى.

وفي الدقيقة 53 سجل أشرف هدفا بصعوبة شديدة بعد عرضية من مصطفى شلبي ارتطمت في الأرض قبل أن تصل في الهواء إلى أشرف ليسددها أسفل القدم.

وصنع مصطفى شلبي لأول مرة خلال الموسم الجاري.

الفوز يضمن للزمالك التأهل كمتصدر للمجموعة دون النظر عن أي نتيجة أخرى.