خبر في الجول - الزمالك يوافق على إعارة عمر فرج لـ ديجرفورس السويدي

وافق الزمالك على إعارة مهاجمه الفلسطيني عمر فرج إلى نادي ديجرفورس السويدي.

عمر فرج النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك وافق على إعارة عمر فرج لنهاية الموسم الجاري، بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس.

وسيغادر اللاعب صفوف الفريق الأبيض عقب مباراة بلاك بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك ضم عمر فرج من أيك السويدي في فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب الفلسطيني كان قد لعب ضمن صفوف ديجيرفورس لمدة موسم على سبيل الإعارة في 2022.

وخلال موسمه مع ديجيرفورس لعب فرج 16 مباراة وسجل 4 أهداف.

وانضم فرج للزمالك في بداية الموسم الحالي قادما من أيك سوليلينا السويدي.

ولم شارك صاحب الـ 22 عاما منذ بداية الموسم إلا في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

وتوج فرج مع الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في مباراة شارك خلالها كبديل.